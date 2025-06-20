新興防曬產品需要疊塗嗎？皮膚科醫生解碼多合一美妝產品防曬效能

近年防曬產品愈來愈多樣化，除了經典的防曬乳、防曬噴霧外，更有防曬棒、有色防曬霜、含防曬的妝前底霜等。雖然每款產品都含有防曬度數，是否真的能夠取代一般的防曬？今次《01女生》邀請到養和醫院皮膚科醫生陳俊彥醫生（Johnny Chan）為大家解開疑問。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的色號、易買程度、持妝程度、顯色程度、滿意程度和價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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新興防曬產品防曬效能是否足夠？

對於不少女生而言，近年不同種類的美妝產品，如妝前底霜、粉底到蜜粉均加入防曬功能，不過每款的防曬系數又未必足夠。使用多合一的美妝產品前，其實是否需要先塗抹防曬產品，以免保護不足以致曬黑呢？

新興防曬產品防曬效能是否足夠？(freepik)

Johnny 指入手新興防曬產品前可以參考產品是否得到當局認證與標準規格。如果合乎標準規格，產品上有經標準認證的SPF值及PA值，可以證明其通過阻擋UVB及UVA的效能，防曬效力應該沒有問題。 若反覆塗不同的防曬產品，有機會發生化學反應，產生有機會致敏的物質，以至皮膚過敏，化學反應反而會影響後續防曬效果。

如何安全使用新興防曬產品？

對比普通防曬產品，新興防曬產品中或會添加多些其他成份，Johnny提醒大家需要注意當中有機會含有遮瑕霜、粉底、色素香料或防腐劑， 如果本身有敏感症狀、皮膚炎或相關接觸性敏感性皮膚炎的患者，則需要小心使用。