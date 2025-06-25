物理防曬與化學防曬有何分別？皮膚科醫生分享曬傷後急救大法

防曬棒｜夏日防曬非常重要，不僅可以避免曬傷，也能延緩肌膚老化。除了防曬液，市面上推出很多不同款式，防曬棒便是其一，攜帶上較方便，也能避免液體漏出致弄髒手袋的問題。《01女生》邀請養和醫院皮膚科陳俊彥醫生（Johnny），向大家分享防曬產品的原理和成分，以及日常防曬的貼士，大家不妨筆記下來。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的色號、易買程度、持妝程度、顯色程度、滿意程度和價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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物理防曬 VS 化學防曬

很多產品包裝上，都顯示「物理防曬」及「化學防曬」。Johnny解釋兩者之間的分別，前者「物理性防曬」一般含有可助直接反射紫外線的物質，從而達致防曬效果，常見成分有二氧化鈦（Titanium dioxide）與氧化鋅（Zinc oxide)等。而化學性防曬則是有含有一些物質可以直接吸收紫外線，常見的成份有成份有阿伏苯宗（Avobenzone)、氰雙苯丙烯酸辛酯（Octocrylene)等。

夏日防曬非常重要，不僅可以避免曬傷，也能延緩肌膚老化。(freepik)

防曬棒多久補塗一次？

防曬棒具有防曬的效果，不過亦需要間中補塗，以維持防曬的效果。Johnny建議，可以參考防曬產品上的SPF值及PA值，「一般而言如果在下午12時至3點、陽光普照的時候進行戶外活動，建議每1至2個小時注意考慮補塗防曬。」

整天防曬大法

臨近夏天，很多人都會長時間戶外遊玩，如果沒做足防曬措施，或會被紫外線曬傷。Johnny提醒，注意要在出門口前塗適合的防曬。而在日間戶外活動時，需注意流汗或會沖走防曬成分，因此要在適當的時間補塗防曬。在晚上回家之後，則要充分清洗走防曬產品，避免堵塞肌膚毛孔。

臨近夏天，很多人都會長時間戶外遊玩，如果沒做足防曬措施，或會被紫外線曬傷。(freepik)

曬傷後如何急救？

如果長期暴曬致肌膚泛紅或被曬傷，Johnny建議避免繼續接受過分的陽光照射，並用簡單、無添加劑的護膚膏塗搽皮膚，每天使用約3次，這樣大部份情況都可以消退。如果情況比較嚴重，則需要看醫生，或者考慮使用短暫、成份較低的類固醇藥膏，來紓緩皮膚問題。