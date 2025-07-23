aespa、TWICE亦這樣化！夏日妝容星級重點攻略：自然妝感繼續大熱

【美妝情報/星級美妝資訊】 來到夏意正盛的夏日，外出活動的頻率必定會提高，想打造合適的夏日造型，時尚服飾當然要跟上潮流，妝容亦不能單純隨意塗抹上臉！想了解今個夏日流行的妝容重點的話，以下的妝容情報或能助你一臂！



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夏日妝容2025｜重點1：自然妝感繼續大熱

自從去年的老錢風興起後，自然妝感亦成為妝容的新走向。對比以往強調的水光肌，今年夏天的底妝更重視輕透感，以貼膚、輕薄的產品打造清透且微光澤的肌膚，十分建議配合原生眉形， 打造原生感強烈的偽素顏感。

夏日妝容2025｜重點2： 低飽和自然色調

淡妝可以說是今年夏日的形容詞，不過今年的淡妝更貼合原生五官，低飽和自然色調成為重點選手，從眼妝到唇妝都相當統一，除了粉調的顏色，大家亦可以選用微帶灰調的顏色，起到修飾五官的作用之餘亦不怕失手濃妝。

夏日妝容2025｜重點2： 低飽和自然色調 （IG＠nmixx_official）

夏日妝容2025｜重點3： 氛圍感胭脂

妝容正如人生，有暗亦有光。今個夏日的重點則放於大面積的胭脂上，無論是「曬傷妝」的夕陽胭脂、「Boyfriend Blush」的紅暈胭脂或修飾面型的「氛圍感胭脂」都是大熱元素之一，唯要注意胭脂的透明性與清透度，與肌膚完美融合，展現出若隱若現的氛圍感為佳。

夏日妝容2025｜重點3： 氛圍感胭脂（IG＠aespa_official）

夏日妝容2025｜重點4：光澤感

除了大面積的胭脂，今年主打的光澤感亦有些微分別：以大面積的細緻高光，打造面部立體與平整感、水光唇亦更追求透明度。大家不妨選擇蜜桃色、裸橘與淡莓果色調，打造豐盈而迷人的自然水嫩感。