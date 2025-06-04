2025夏日彩妝推薦｜日本美妝攻略：LUNASOL夏日氣息、SNIDEL實用

【2025夏日彩妝推薦 /日本美妝推介／美容情報】天氣日漸炎熱，除了要換上充滿夏日風情的服飾，更要換上富夏日風情的妝容。無論你想入手或是率先欣賞夏日美妝新品，不妨參考以下的日本夏日美妝攻略。



美妝護膚資訊萬變，想跟貼最新的美容情報的話，《01女生》將化身為美妝情報專員，為大家收集一系列最新【美容情報】：由星級美妝資訊、星級護膚秘訣，到新品速遞全都有！開箱分享之餘，亦會分析時下流行的美妝技巧，一同踏上「從漂到亮」Be Beauty 的旅程，由內到外打造【Gentle Women】！

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2025夏日日本彩妝推薦：1. shu uemura x shavonne wong 春夏限定聯乘系列

未來感可以說是近年的大熱詞彙！想嘗試鮮艷的配色，但又擔心自己無法駕馭或配合日常造型？今次 shu uemura與新加坡新媒體藝術家shavonne wong合作，外觀包裝用上大膽而明亮的色彩波浪流動，色調配以閃爍感，打造出清新而富夢幻感的嫩粉配色，為大家帶來一場充滿夏日氛圍的的視覺漫遊。

2025日本夏日彩妝推薦：1. shu uemura x shavonne wong 春夏限定聯乘系列（品牌提供）

2025日本夏日彩妝推薦：2. LUNASOL 夏季彩妝系列「RAINFOREST SANCTUARY」

LUNASOL今個夏日以熱帶雨林作為彩妝靈感，將綠草如茵的森林秘景以及波光粼粼的泉水的感覺注入彩妝，打造出清透而富光澤感的夏季彩妝系列。

2025日本夏日彩妝推薦：3. SUQQU 夏季彩妝系列「SUMMER CONTRAST」

提到夏日，當然少不免與陽光玩遊戲！SUQQU 為捕捉夏日的光輝，將夏日必備的粉橙調配上光的閃爍點綴，打造陰影、立體感與光芒兼備的夏季彩妝系列。除了限量色調，系列中更有三款全新產品，包括晶采定型美睫底膏、晶采3D防水睫毛膏和晶采3D睫毛膏，讓整個妝容都能預留住夏季之美。

2025日本夏日彩妝推薦：4. SNIDEL Beauty 夏季彩妝系列「Becoming Her」

相信不少女生都會偏好在獨特的日子，才選擇以彩妝表達自己的心情或個性。其實化妝亦是一個點綴日常、為自己打打氣的好工具，SNIDEL Beauty以幸福柔和的色彩為主題，整個夏季系列都充斥淡雅的粉調，配色相當實用，輕鬆打造日常好氣息妝容。

2025日本夏日彩妝推薦：5. RMK 伊勢丹限定彩妝系列

作為美妝狂迷，東京著名的購物天堂新宿伊勢丹可以說是美妝界的「T台」，不少彩妝都會在這邊預先或獨家發售，想入手熱門美妝的話絕不能錯過！ 今次RMK 伊勢丹限定彩妝系列，延續品牌春季彩妝主題“Beyond the haze”， 打造出華麗冷色調與古銅橘色調。

2025日本夏日彩妝推薦：5. RMK 伊勢丹限定彩妝系列 (FB@RMK Taiwan)

2025日本夏日彩妝推薦：6. ettusais Summer Collection

如果有留意日本美妝品牌的話，ettusais 每季由擅長奇幻風格的日本藝術總監吉田ユニ(Yuni Yoshida)所操刀的廣告，每每都會令人驚歎不而。今季以三種粉嫩色調的蝴蝶結髮型模特揭開序幕，除了如廣告所用的粉紫限定色，亦有藍調的零毛孔妝前打底霜、涼感粉餅與去角質紙巾。