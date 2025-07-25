遮瑕膏教學｜液體/膏狀遮瑕膏用法大不同！3神級技巧打造立體輪廓

遮瑕教學｜對於不少女生來說，遮瑕膏是化妝必備工具。若能正確地使用的話，可遮蓋黑眼圈、痘痘等瑕疵，增加妝容精緻感。不過亦有許多化妝初學者對遮瑕膏存有誤解，反而讓瑕疵更明顯，妝感厚重不自然。「01女生」邀請化妝師Stephie為大家拆解常見遮瑕迷思，並親授不同質地遮瑕膏的正確用法及遮瑕膏隱藏用途，讓底妝從此無瑕透亮！



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遮瑕膏常見謬誤：選色、用量最易出錯

想打造無瑕底妝，自然少不了遮瑕膏。Stephie提醒化妝新手們「遮瑕膏非萬能」，切忌盲目追求高遮瑕，必先學懂調色及分區處理，再配合不同質地及隱藏用法，才可把遮瑕膏功效真正發揮出來。

遮瑕膏常見謬誤 (getty)

遮瑕膏迷思1｜一支遮瑕膏遮全臉？

別以為買一支偏白的遮瑕膏，就能遮蓋全臉！Stephie解釋，眼底與面部瑕疵色素不同，必先調色修正再用接近膚色的遮瑕膏。否則只會令妝感顯灰暗，眼袋更突出，痘痘越遮越明顯。

針對不同瑕疵，應選相應遮瑕膏色調：

偏啡色斑、茶色痘印：接近膚色的暖橙色或橙紅色遮瑕

青紫色、紫藍色黑眼圈：蜜桃色/三文魚色遮瑕

泛紅痘痘：綠色遮瑕

淺青紫瑕疵：亮三文魚色

深色斑點：高飽和度的橙紅色遮瑕



針對不同瑕疵，應選相應色調 (圖片由受訪者提供)

遮瑕膏迷思2｜用量多=高遮瑕？

過量使用遮瑕膏容易卡粉、卡紋，甚至因表情動作令細紋更明顯。正確做法是少量多次，取適量遮瑕膏後，先在手背印開，再點印於需要遮瑕的位置。

不同質地遮瑕膏用法大不同

根據不同瑕疵選擇適合的遮瑕產品，效果會更自然貼服。液體遮瑕膏質地輕薄，保濕力佳，適用於眼底或法令紋位置。使用時以指腹或美妝蛋輕拍至均勻，切記「少量多次」疊加。

膏狀遮瑕膏質地偏乾身，適合遮蓋明顯色素、痘印、疤痕或紋身。建議先用指腹將遮瑕膏溫熱，再以遮瑕刷精準點壓瑕疵處，掃鬆邊緣令妝感更自然。

不止遮瑕！3大隱藏用法

除有效淡化瑕疵外，遮瑕膏還有以下這些隱藏用法，大家不妨好好掌握，提升妝容層次。

遮瑕膏隱藏用法：修正眉型／眼線



畫眉尾或眼線時容易失手，用細化妝刷或棉花棒沾取少量遮瑕膏即可修整，令線條更俐落，亦不會破壞底妝，讓妝容更乾淨精緻。

遮瑕膏隱藏用法：塑造立體輪廓



選擇比膚色淺一度的遮瑕膏，點於T字位、眼下倒三角、下巴、臥蠶及面部凹陷處，瞬間打造立體感。

遮瑕膏隱藏用法：立體提拉輪廓 (圖片由受訪者提供)

遮瑕膏隱藏用法：眼影打底



總感覺淺色眼影不顯色的話，可用小量遮瑕膏打底，既有效遮蓋眼皮血管及暗沉部分，亦令眼影持久顯色，暈染層次分明。