夏天敏感肌更容易爛面？推3款日本女生「減法護膚」必備溫和好物

很多日本女生到了夏天，反而會開始減少過度保養。因為高溫、冷氣房、紫外線、藍光與睡眠不足，其實都會讓肌膚屏障變得更脆弱。有些人會發現，明明已經擦很多保養品，肌膚卻還是乾癢、泛紅、粗糙，甚至越保養越不穩定。



近年日本保養圈很重視「減法養膚」與「穩定肌」概念，比起追求瞬間刺激感，更重視低刺激、日夜分時修護，以及減少清潔時的摩擦感。尤其對敏感肌來說，「溫和但有效率」才是現在真正重要的保養關鍵。

日本女生愛用的3大護膚好物推薦（IG@cetaphiltw；01製圖）

盤點三款日本女生「減法保養」穩膚必備好物（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Cetaphil舒特膚AM PM日夜喚新系列

現在日本女生很重視「肌膚生理時鐘」

最近許多日本女生會依照白天與夜晚的肌膚狀態，搭配不同保養方式。因為白天肌膚面對的是空汙、藍光與紫外線，晚上則是修護與恢復的重要時間。全球皮膚科專研品牌舒特膚今年推出「AM PM日夜喚新系列」，就是以這樣的概念作為核心。白天主打防禦型保養，夜晚則著重修護與穩定膚況，對於經常熬夜、長時間使用3C、肌膚容易敏弱的人來說，特別適合夏天使用。

系列中導入「沒食子酸防護科技」，搭配維他命E概念，質地也偏輕盈，不會有夏天容易討厭的厚重黏膩感。白天的「日間進階防禦精華」擦起來清爽不悶，後續上妝也不容易起屑；夜晚的「夜間喚新修護精華」則更適合在睡前使用，幫助肌膚在夜間維持穩定狀態。現在很多女生夜間保養也會開始減少步驟，例如只保留精華液與乳霜，或是夜間精華薄擦兩層，再用掌心輕輕包覆臉頰30秒，讓肌膚在放鬆狀態下慢慢吸收。這類「低刺激修護法」，其實很像現在日本流行的ME TIME養膚概念。

舒特膚日間進階防禦精華，30ml

舒特膚夜間喚新修護精華，30ml



2. SENKA專科超微米潔顏系列

日本女生一直很重視「泡泡洗顏」文化

很多日本女生洗臉時非常重視「泡泡感」。比起直接用手摩擦肌膚，她們更習慣先將洗面乳打出厚厚泡泡，再利用綿密泡泡包覆髒污與多餘油脂，減少肌膚拉扯感。尤其到了夏天，敏感肌更容易因清潔過度而變得乾燥不穩，因此這種「低摩擦洗顏」概念，至今仍是許多日系女生非常重視的保養習慣。

專科今年升級推出全新超微米潔顏系列，以「磁吸科技泡泡」作為特色，泡泡密度更高、更細緻，能包覆毛孔油脂與髒污，減少洗臉時的拉扯感。現在很多日系保養觀念都認為，真正的溫和清潔，不是洗到超乾淨，而是洗完後肌膚還能保有柔嫩與水潤感。

這次專科也加入「保濕鎖水因子」，並通過德國Dermatest®專業皮膚測試認證。Dermatest®是德國相當具代表性的皮膚安全測試機構，許多歐洲保養品牌都會以此作為敏感肌測試標準之一。專科此次獲得「Excellently」級別認證，也代表產品在肌膚溫和性測試中表現穩定。再加上無酒精、無Paraben防腐劑設計，對於夏季容易敏感不穩的人來說，相對更讓人安心。

超微米深層潔顏泥，120g

超微米潔顏慕絲，150mL



3. Caudalie葡萄蔓極緻亮白系列

現在流行的是「溫和透亮感」

最近日本女生的亮白保養，也開始從「追求超白」轉向「乾淨透亮感」。尤其敏感肌對高濃度酸類或刺激型煥膚比較難適應，因此許多人更偏好植萃型、低刺激型亮白保養。來自法國波爾多酒莊靈感的Caudalie，品牌一直以葡萄植萃作為核心。明星商品「葡萄蔓極緻淡斑亮白精華」，則以專利葡萄蔓萃取作為主打，質地偏輕盈，很適合夏天使用。

近年日本女生也很喜歡這類「邊穩膚邊提亮」的保養概念。尤其夏天長時間曝曬、熬夜與滑手機後，肌膚很容易出現暗沉與蠟黃感，比起猛擦刺激型亮白產品，現在更多人會選擇慢慢把膚況養穩。

Caudalie品牌名稱其實源自葡萄酒術語，代表佳釀餘韻停留在口中的時間，也呼應品牌從法國波爾多酒莊誕生的背景。品牌多年來持續研究葡萄植萃保養，從葡萄籽多酚、白藜蘆醇到經典葡萄蔓萃取，都是Caudalie相當代表性的核心成分。

如果想讓肌膚看起來更有透明感，除了亮白精華之外，其實最重要的還是減少過度清潔、維持肌膚穩定，以及做好白天防曬與夜間修護。

Caudalie Vinoperfect 葡萄蔓極緻淡斑亮白精華，30ML，$510



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