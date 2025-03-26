8款敏感肌適用洗面奶推薦　Aesop溫和去角質　Skin1004保水修護

忽冷忽熱的氣溫變化、高濕度的氣候環境，以及換季時面臨的各種肌膚問題，都可能成為肌膚發脾氣的根源！



是不是一到換季就乾燥泛紅、搔癢不適？甚至對特定成分特別敏感，難以盡情享受保養樂趣？為了應對換季、乾燥與敏感膚況，日常保養必備以下這8款「敏感肌友善的溫和洗面乳」！

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8款敏感肌專屬親膚潔面乳推介（m̄enom̄eno官網；01製圖）

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1. Aesop

Aesop香芹籽潔面露 200ml，$450



Aesop不僅在成份上以單純、低敏感性為核心，著重於紓壓香氣的它，各項護膚產品也皆有治癒人心的迷人氣味。這款輕質水凝質地的潔面露，清潔力度溫和，卻擁有乳酸成分的去角質功效，有助於調理肌膚，代謝皮膚的髒污與老廢皮脂，並為日常清潔儀式注入療癒感。

2. Drunk Elephant

Drunk Elephant瑪魯拉保濕洗卸潔顏乳 150ml，$300



擁有皮膚科學背景的Drunk Elephant，專注於穩定且有效的成分，旗下每款產品皆深受敏感肌族群喜愛。這款潔顏乳延續品牌經典配方，以瑪魯拉果油與1.0%燕麥萃取為核心，提升清潔時的滋潤度、平衡油脂，洗後可舒緩泛紅，深度補水，帶來溫和的養膚體驗。

3. (Malin+Goetz)

(Malin+Goetz)溫和潔面膏. 4oz.，$300



敏感肌在清潔時需格外謹慎，避免過度清潔，並確保肌膚能同時補水與舒緩，而來自紐約的純淨養膚專家(Malin+Goetz)正是這方面的佼佼者。這款潔面乳質地輕盈、泡沫細緻，富含維他命E、白芒花籽油與益菌生，可在清潔過程中溫和代謝油脂與髒污，同時保留肌膚92%的水分，洗後肌膚柔軟、不緊繃。

4. Skin1004

Skin1004 Centella Ampoule Foam 125ml，$89



你認識韓國新生代低敏保養品牌Skin1004嗎？品牌全品項皆以馬達加斯加高純度積雪草萃取為核心，具有強大修護效能，不僅能舒緩肌膚，還能形成保護屏障，防止二次刺激並平衡油水平衡。此外，這款潔面乳擁有溫和的弱酸性，洗後膚觸細膩、保水力佳。

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5. OSAJI

OSAJI Raw Soap Muku 100g



立志成為肌膚的居家良醫，日本天然護膚品牌OSAJI以出色的養膚實力受到關注！這款經典罐裝半熟皂擁有面膜般的綿密質地，潔淨力強，卻能同時維持肌膚的水潤度。此外，內含適量竹炭粉，能有效帶走髒污與角質，使用後清爽無負擔，適合所有肌膚類型。

6. Sawaa

Sawaa零度寫作｜藻荇舒緩洗面露 150ml



誕生於台灣的Sawaa以「減法保養」為理念，主打簡單純粹的成分、精簡的保養步驟，致力於提供溫和有效的養膚體驗。這款洗面露特別添加白茅根萃取，具有出色的修護與保濕功效，低敏、高安全性，敏弱肌膚天天使用也毫無疑慮。

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7. nomel

nomel溫柔．水嫩潔膚露 100ml，HK$118



健康的肌膚不需要過度護理！nomel堅持使用純粹的成分與簡單的養膚流程，幫助肌膚回歸健康狀態，建立自主修護機制。這款潔膚露結合椰油基葡萄糖苷、甘草萃取與洋甘菊萃取，能夠溫和舒緩敏感、乾燥，並在清潔同時穩定肌膚狀態。

8. m̄enom̄eno

m̄enom̄eno Fc溫和潔面露 160ml，$160



最後推薦的這款來自台灣品牌m̄enom̄eno，是敏感肌族群默默愛用的寶藏潔面乳。品牌低調，卻憑藉輕盈、舒適、無負擔的使用感受，深受消費者喜愛。其水凝質地富含茶多酚及維他命A、C、E，洗後肌膚水嫩清爽，清潔力適中，早晚皆可使用，不易造成肌膚緊繃。

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