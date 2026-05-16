日本女生卸妝油挑選3方法　精準針對乾皮、油皮膚質　附對應產品

其實比起其他國家，對日本女生來說，「卸妝」從來不是隨便帶過的一步，而是養出穩定膚質與透明感的關鍵。



比起單純卸乾淨，她們更在意的是卸妝後肌膚是否柔軟、不緊繃，甚至帶有自然光澤。因此，通常日本女生喜歡的卸妝品都特別好用！

現在許多卸妝油早已從清潔產品進化成「機能型保養」，從美容液質地、毛孔清潔到舒緩屏障，各種不同需求都有對應選擇。選對卸妝油，真的會讓膚況差很多。

日本女生挑卸妝油3方法和產品推薦（01製圖；AI生成圖）

日本女生根據肌膚需求，挑選3類對應功能卸妝產品，讓卸妝不再傷害皮膚，養出穩定與透明感膚質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日本女生怎麼挑卸妝油？

日妞挑卸妝油其實很精準，通常會依照當天膚況或需求選擇：

①想要卸後水潤柔嫩 → 美容液型

②在意粉刺毛孔 → 深層清潔型

③追求療癒感與舒適度 → 奢華保養型



這也是為什麼她們的肌膚看起來總是穩定又乾淨的原因。

3款對應卸妝油推薦

TOP 1：RMK 菁萃卸妝油（美容液型）

如果你在意卸妝後的「膚觸」，RMK這款會是非常典型好用的日系選擇。雙層美容液設計在使用前需搖勻，上臉後呈現滑順輕盈的油感，延展性極高，能快速包覆彩妝，讓底妝與重點彩妝自然溶解浮出，不需要反覆摩擦。

卸後肌膚觸感偏柔軟潤澤，帶有像保養後的細緻感，而且一點都不粘膩。配方中結合玻尿酸、煙鹼醯胺與蜂王乳等保濕成分，整體更接近「卸妝同時保養」。在香氣上，它是女生都會喜愛的淡淡柑橘與花草調，讓你結束一天的疲累回到家後，在卸妝時有種放鬆收尾一天的儀式感。

RMK 菁萃卸妝油，175ml



TOP 2：ORBIS 澄淨卸妝油（毛孔清潔型）

如果你在意黑頭、粉刺與毛孔堵塞，ORBIS這款就適合你唷！它主打超微粒子技術，讓卸妝油能更細緻貼合毛孔，帶走藏在毛孔中的髒汙與殘妝。質地偏清爽流動型，上臉不厚重，使用起來輕盈沒有負擔。同時它也省略繁複乳化步驟，只要遇水即可沖淨，對於日常快速卸妝來說非常方便。卸後肌膚呈現乾淨且帶有彈潤感，不會有明顯乾澀不適。

母親節限定組更划算

針對4-5月母親節，ORBIS也搶先推出限定優惠組（瓶裝×1＋補充包×1＋12ml迷你瓶），一次入手正貨＋補充包，還加贈迷你瓶，適合日常與旅行使用。

ORBIS 澄淨卸妝油，120ml



TOP 3：DIOR 抗污染淨肌卸妝油（奢華保養型）

DIOR這款則屬於「卸妝同時享受保養儀式感」的代表。質地偏豐潤滑順，搭配按摩時延展性佳，能深入溶解彩妝與防曬。遇水後可輕鬆乳化，沖洗後肌膚維持柔軟不緊繃的觸感。配方中結合荷荷芭油與蓖麻油，帶來保濕與鎖水感受，整體使用起來更偏向舒適放鬆的潔顏體驗。包裝則延續DIOR高訂美學，搭配細緻香氣，讓卸妝不只是清潔，而是一種日常的療癒時刻。

DIOR 抗污染淨肌卸妝油，175ml，$430



同場加映：卸妝不乾淨致皮膚變差！彩妝大師親授「1方法」 肌膚透亮靠這步（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】