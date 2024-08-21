8款人氣開架控油洗面奶推薦　肌研溫和去油　Bifesta碳酸深層清潔

氣溫每升高一度肌膚的出油量便增加至少10%，而當出油量增加更容易引發痘痘、粉刺、角質堆積、暗沉等肌膚問題，面對此種情況，除了針對痘痘粉刺對症下藥之外，日常清潔更程序更不能怠慢！



到底調理油脂平衡、解決臉部油光、痘痘生成該怎麼做？小編精選8款人們口碑推薦「開架控油洗面乳」清單，為妳的油田時時把關。

油肌救星！8款人氣控油洗面奶推介，讓你的肌膚重拾清爽柔嫩（點擊放大瀏覽）▼▼▼

8款開架控油洗面奶推薦（Za官網；01製圖）

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1. La Roche-Posay

La Roche-Posay控油深層潔面泡，$239



深受敏感膚質依賴的La Roche-Posay旗下這款控油洗面乳，也是香港人應對不穩定氣候下的好選擇！舒爽的凝膠感質地無添加酒精及Paraben類防腐劑，屬性溫和、不刺激更有著適度的保濕力，使用後不僅肌膚潤澤不緊繃，且能改善68%油脂分泌。

2. Senka專科

Senka專科皇牌保濕洗顏泡泡，$45



油脂過量分泌的原因之一來自於阻塞的毛孔！專科全新革新上架的這款超微米控油潔顏乳，不僅有著更溫和、親膚的屬性，成分中更採肌蠶絲蛋白結合雙重玻尿酸、宇治抹茶精華等保濕控油成分，清潔後肌膚柔嫩不乾澀，更可去除毛孔深度髒污與皮脂。

3. Za

Za深層毛孔洗面乳



不光在彩妝領域表現優秀，Za的洗卸系列也是許多女生的愛寵！輕盈的奶霜質地好起泡、舒適不刺激，搭配上「珍貴白泥」的控油吸附髒污效力，以及顯著的代謝角質效能，精準剔除毛孔髒汙、多餘油脂，並還原肌膚舒適、柔軟的舒爽感受。

4. Cetaphil舒特膚

Cetaphil舒特膚控油抗痘潔膚露，$180



當出油量失控更會連帶而來粉刺、毛孔粗大的問題。這時僅只有控油處方可不夠！來自舒敏專家Cetaphil舒特膚的這款潔膚露，結合維他命B3、B5、甘油等保濕因子，深度清潔皮膚、調節皮脂同時也適度舒緩乾燥、緊緻毛孔，一步享有清潔、保養兩大期待。

5. Avène

Avène清爽潔膚啫喱，$215



善用品牌最自豪的活泉水作為保養基礎，Avène這款控油潔膚凝膠也是敏弱肌膚洗卸時的得力幫手！清爽凝膠質地上臉輕盈不黏膩，搭配上多項植物萃取舒緩成分，在卸妝、清潔之餘也為適度舒緩肌膚緊繃、乾澀感受。

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6. Hada Labo肌研

Hada Labo肌研皮脂對策洗顏乳



強化於毛孔清潔的肌研皮脂對策系列，妳怎麼能不認識！以無添加香料、色素、礦物油、酒精為原則，並採用白泥配方搭配玻尿酸作為調理核心，能精準吸附多餘油脂，洗去髒污、油膩與顆粒，更可留下舒適、潤澤的膚觸感受。

7. Bifesta

Bifesta碳酸潔面泡沫深層淨透型，$39.9



害怕清潔時的搓洗環節讓皮膚刺激性加重嗎？今年夏天不如就依靠幕斯型態潔顏品呵護妳的肌膚吧！Bifesta不僅是卸妝界的翹楚，旗下碳酸泡系列更堪稱開架市場最細緻的洗臉泡泡！綿密有彈性的質地中富含雙重泥炭因子，以及持久型玻尿酸，能強力洗去深層髒汙、老廢皮脂，並給予肌膚水潤、舒適的潔後感。

8. Curél

Curél深層控油保濕泡沫潔面乳，$150



於藥妝店默默熱銷多年的Curél深層控油保濕泡沫潔面乳，也是敏弱肌膚調理膚況的溫和提案！秉持著品牌在成份、屬性上的低敏感堅持，搭配上多項控油、潔淨配方，能溫柔揉出毛孔內髒污、適度洗淨油脂，並保留肌膚最自然的潤澤度。

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