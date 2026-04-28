美白祛斑｜日本美容圈爆紅「角質道保養」加強效果　附4產品推薦

很多人都有這樣的疑問：明明擦了不少美白產品，但斑點卻沒有太大改變，甚至停用後又再次出現。另外就是有些人急著去斑，跑去雷射醫美，卻讓斑點越打越多？



其實醫美並不是解決斑點的最佳方式，日本女生回歸到基本的保養，擁有一套除斑最強思路，到底是什麼？關鍵原來就在肌膚的第一步：角質層的養護。

日本推爆紅「角質道保養」，附4個產品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本爆紅角質道保養，附4產品推薦（01製圖；TAKAMI官網）

+ 6

「角質道保養」是甚麼

在日本美容圈中，近年討論度極高的保養概念就是「角質道」。這個概念由東京表參道醫美診所出身的保養品牌TAKAMI提出，強調與其過度去角質，不如先養好厚度僅約0.02mm的角質層，讓肌膚恢復健康正常28天運動與吸收能力。當角質狀態穩定，美白與淡斑保養才能真正發揮效果。

TAKAMI品牌創辦人、日本醫美皮膚科權威Hiroshi Takami醫師指出：「養好皮膚的關鍵，其實就在0.02mm的角質層。」

1. TAKAMI Skinpeel 精華液

傳統去角質多仰賴高濃度酸類或物理性磨砂，若使用不當容易破壞角質結構與肌膚屏障，進而引發敏感、乾燥甚至黑色素生成等問題。因此TAKAMI在1999年提出顛覆性的「角質道」理念，以護養角質取代去角質，透過溫和方式幫助角質維持健康煥新機制。

這款精華主打在潔顏後、化妝水前使用，作為保養的「第0步」，先穩定角質環境，再銜接後續功能型保養。當角質排列整齊、含水量提升後，肌膚在光線折射下會自然呈現細緻透明感，也是許多日本女生追求的水光肌關鍵。

TAKAMI Skinpeel 精華液，30ml/$415，60ml/$680，100ml/$940



皮膚科醫師提醒：角質健康才是美白關鍵

台灣安澐診所皮膚專科高珮菡醫師指出，角質層除了防禦外界刺激，也掌控著肌膚的吸收與代謝機制。當角質細胞排列規律、屏障完整時，不僅能抵禦紫外線與空污，也能讓肌膚維持穩定與透亮光澤。

但若角質代謝停滯或屏障受損，肌膚容易出現慢性微發炎，進而刺激黑色素細胞活化，使斑點問題反覆發生。再加上過度去角質或刺激性保養，反而可能讓美白效果更加停滯。因此想讓淡斑保養真正有感，醫師建議先建立健康角質環境，再搭配溫和美白成分與完整防曬，才能讓肌膚維持長期穩定透亮。

2. TAKAMI B3極淨白淡斑精華

當角質環境穩定後，接著才是針對黑色素管理的保養步驟。TAKAMI推出的B3極淨白淡斑精華，採用22%煥白透亮B3複方設計，結合多種保養成分協助調理膚色不均問題。

配方同時搭配水楊酸與PHA果酸進行溫和更新，再加入菸鹼醯胺B3與維他命B5穩定肌膚狀態，從源頭降低黑色素生成環境。與角質道小藍瓶搭配使用，可形成「角質調理＋淡斑管理」的完整保養節奏。

TAKAMI B3極淨白淡斑精華，30ml



3. KOSE藥用麴酸亮光淡斑精華素

KOSE於2026年推出第四代美白精華「藥用麴酸亮光淡斑精華素」，延續品牌經典麴酸美白科技，並將研究重點延伸至斑點「擴散」機制。

研究發現，不只斑點本身，斑點周圍與尚未形成斑點的區域也可能受到暗沈因子影響。配方中加入陳皮萃取液與虎耳草萃取液，針對肌膚明亮與均勻度下手，讓整體膚色看起來更加乾淨透亮。

KOSE藥用麴酸亮光淡斑精華素，40ml/$340，65ml/$470



4. ALBION 28天精準迅效亮白安瓶精華

在日本高端保養品牌中，ALBION長期深耕麴酸科研，其研發博士ALBION 開發統括部部長林昭伸 Hayashi Akinobu 博士更是研究麴酸的高手。EXCIA妃思雅綻白之源超能激光安瓶Z以28天週期管理概念設計，透過高滲透麴酸配方進行密集亮白保養。

28天集中管理設計，能協助提升膚色均勻度與整體亮度，讓肌膚逐漸呈現乾淨透亮的質感，也是不少日本女性進行密集亮白保養時的熱門選擇。

ALBION 28天精準迅效亮白安瓶精華，1.5 ml×28小瓶



同場加映：5款網評美白祛斑、改善暗沉精華液推薦 OLAY抗氧保濕一瓶就夠（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】