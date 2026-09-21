25+歲後膠原蛋白每年流失？皮膚科醫生建議3個護膚成分抗氧修復

有說25歲是其中一個人生關口，無論外在內在，都會有所變化。而對女生而言，肌膚狀態亦有不同、不復當年，需要花更多的時間護理。養和醫院皮膚科醫生陳俊彥醫生（Johnny Chan）為「01女生」講解25+歲的必要護膚保養。



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25歲後的肌膚變化

為何25歲後肌膚狀態恢復更慢？跟肌膚內膠原蛋白開始流失有關。Johnny醫生表示，有研究指出每年約流失1%，「真皮層內彈性蛋白與玻尿酸逐漸減少，以致皮膚彈性下降，易顯得不夠飽滿。」

此外，他亦列出陽光中的紫外線、缺乏休息、生理或心理的壓力等，亦會加劇膠原蛋白的流失，令皮膚缺乏彈性，表面暗啞及出現細紋。因此應該提前注意防曬，多注重身體健康及適當休息，這樣比事後補救更有效。

25歲後的肌膚變化 (Magnific/ freepik)

25+歲必大護膚成分

針對25歲後的肌膚狀態，選用合適的護膚成分，Johnny醫生認為，每個人的肌膚狀況不同，需補充的成分不能一概而論。不過，其中可以考慮A醇、維他命C和神經醯胺：A醇促進膠原合成、改善細紋、收縮毛孔；維他命C抗氧化、消炎和具有淡斑功能；神經醯胺修復皮膚屏障、減少水分流失。而遇到皮膚問題，可先向醫生詳細說明，經檢查後才考慮所需的補充成分。

25+歲必備護膚成分 (Magnific/ freepik)

25+歲必做每日護膚程序

要保持健康膚質，Johnny醫生建議日間使用溫和的潔面乳，然後搽具保濕及防曬效用的護膚品，同時可考慮使用含維他命C的抗氧化護膚品。夜間則注重徹底卸妝和皮膚清潔，如有需要可考慮A醇或具保濕效果的成分，如神經醯胺。

整體而言，需配合個別膚質調整，勿過度疊加不同成分，引起刺激反應或堵塞毛孔。而且不單純倚賴護膚產品，整體健康生活、適當休息及均衡飲食至關重要。

25+歲必做每日護膚程序 (Magnific/ freepik)

精華與其他護膚品的不同

市面上有不同的護膚種類，當中較多人會將精華混合其他護膚品使用，而精華的獨特之處，就在於濃度較高、物質分子較小，因此吸收及滲透性較普通軟膏為高。

Johnny醫生亦提到，安瓶則屬更高濃度、短期使用的產品，故成分更集中，但需注意是否適合個別肌膚，可向醫生查詢。

專家簡介

陳俊彥（Johnny）｜皮膚科醫生

陳俊彥醫生是現任養和醫院皮膚科主任及皮膚科名譽顧問醫生，同時擔任香港大學內科學系名譽臨床助理教授。他畢業於香港大學醫學院，取得香港大學內外全科醫學士學位，其後成為英國皇家內科醫學院院士、香港內科醫學院院士及香港醫學專科學院院士（內科）。他擁有多年皮膚科臨床經驗，專注診治各類皮膚病。