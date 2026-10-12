新娘化妝｜圓/方/長臉新娘必學！化妝師教溫柔系眉型畫法修飾臉型

在婚禮大日子，每位新娘都希望以最完美、最精緻的姿態示人。除了底妝與眼妝外，眉毛更是決定整體妝造氣質的關鍵靈魂。若想在婚禮當天傳遞出溫柔、和藹可親的氣質，準新娘們便要特別留意自己的面型特徵，因應個人輪廓優勢選對眉型，將自身的自信特質完美發揮出來。「01女生」特別找來新娘化妝師 Kelly Heung 分享三種常見面型的修飾秘訣，教各位準新娘如何精準挑選適合自己的眉型、眉色與詳細畫法，輕鬆打造精緻又溫柔的「黃金比例」新娘妝。



只要掌握好以下針對圓臉、方臉及長臉三種面型的眉型與畫法，婚禮當天妳的眉眼間便能自然散發出溫柔和藹的親切氣質，讓人忍不住想親近。祝妳成為婚禮當天最美、最好人緣的耀眼新娘！

新娘妝技巧｜1.圓臉新娘：微彎眉

(圖片由受訪者提供)

圓臉女生的輪廓線條普遍較為圓潤，極適合畫上「微彎眉」。微彎眉的眉峰略為挑高但不尖銳，眉尾則稍高於眉頭，整體弧度輕柔如新月般流暢，既能有效在視覺上拉長臉型，又不會顯得過於銳利或帶有兇狠感。畫法步驟如下：

1）眉筆定位：建議選擇灰棕色或淺棕色的細芯眉筆，從眉頭中段下緣開始，順著畫出微彎的底線。眉峰位置可比原生眉往後移約0.3厘米，眉尾部分則自然順勢延伸。



2）眉粉填色：使用淺一階的奶茶棕色眉粉，均勻填補眉中至眉尾的空隙；眉頭位置輕輕帶過即可，營造出霧面且柔和的自然過渡。



3）染眉膏（眉gel）梳理：選用透明染眉膏，順著眉毛毛流先逆向再順向刷梳，藉此固定眉毛弧度，同時保留生動的毛流感。



粗度與顏色選擇： 粗度方面可比原生眉適度加粗約0.5毫米，避免眉型過細而顯得面部比例過大；顏色方面以亞麻棕或灰棕為佳，切忌使用純黑色。

新娘妝技巧｜2.方臉新娘：圓弧眉

(圖片由受訪者提供)

方臉新娘的下顎線條通常較為明顯，適合選擇「圓弧眉」來進行修飾。圓弧眉以圓潤柔和的弧度取代原本具角度的眉峰，眉尾略長且呈現柔和下垂感，能夠巧妙地中和下顎方硬的骨感線條。畫法步驟如下：

1）眉筆描繪： 挑選柔和的深棕色眉筆，沿著眉毛底部畫出平緩的弧線。來到眉峰處時不要轉折，改為以流暢彎曲的線條過渡。



2）眉粉暈染： 使用淺棕色眉粉大面積暈染眉型邊界，眉頭部分可以稍微畫寬，使整體眉型沒有任何銳利的邊界感。



3）染眉膏（眉gel）過渡：輕刷上淺棕色染眉膏，使眉毛顏色與髮色達成自然過渡。



粗度與顏色選擇：眉毛寬度可適度加粗約1毫米，藉此製造溫柔親切感；顏色方面建議選擇暖棕色或奶茶棕，避免選用冷灰色調。

新娘妝技巧｜3.長臉新娘：平順眉

(圖片由受訪者提供)

長臉新娘在化妝時需要適度在視覺上縮短臉部長度，因此非常適合「平順眉」。平順眉由眉頭到眉尾幾乎保持同一高度，眉峰極不明顯，總體線條呈水平微緩狀態，能打破縱向拉長感。畫法步驟如下：

1）眉筆描繪：選用亞麻棕色眉筆，水平順暢地畫出眉底線，注意眉尾位置不可低於眉頭，且眉峰千萬不要挑高。



2）眉粉填滿：使用淺亞麻色眉粉均勻填滿整個眉型，讓眉頭與眉中維持同一寬度，打造自然「一字感」，同時將外邊緣柔和暈染開。



3）染眉膏（眉gel）定型：利用透明眉膠固定眉毛毛流，避免毛流亂翹而破壞整體水平線條感。



粗度與顏色選擇： 眉毛的高度約為眼睛高度的三分之二，略粗的眉型更能顯得年輕減齡；顏色應選擇比髮色淺一階的色調，並以柔和灰棕或淺棕為主。

專家簡介



Kelly Heung｜新娘化妝師

擁有13年經驗的香港星級新娘化妝師及造型導師，擁有澳洲及韓國國際認證，曾榮獲香港主題樂園唯一鑽石級新娘化妝師、最佳新娘化妝大獎。擅長為新人設計專屬整體造型、調整眼型與清透底妝。