新娘髮型｜空氣瀏海/齊陰是「減齡神器」！3貼士讓婚禮造型更理想

齊陰、空氣瀏海一直是不少女生心目中的髮型首選。不過，當準新娘在試妝階段，往往會聽到化妝師建議將瀏海改為側分或八字瀏海，方便處理婚禮造型。到底在大日子應否堅持保留標誌性的瀏海風格，抑或因應傳統轉變髮型？「01女生」特別邀請新娘化妝師Vian分享新娘瀏海造型的好處及瀏海整理方式，助各位瀏海女孩打造你的專屬美。



新娘化妝師Vian：婚禮造型應反映真實自我

Vian坦言事實上有不少新娘會為了方便造型而改變原有的瀏海，而這個亦是婚禮行業中普遍存在的觀點。但她認為，這並不代表要放棄自己心儀的髮型，空氣瀏海和齊瀏海各有獨特魅力，能為新娘造型帶來意想不到的美好效果。

因此，她提醒新娘要忠於自己：「想美不代表失去自我，婚禮當天保持一貫風格會讓你感覺更自在、更自信。與其為了順應傳統而改變自己，不如找願意助你實現夢想造型的人，在最重要的日子裡展現最耀眼的自己！」

空氣瀏海、齊陰成為新娘髮型新趨勢 (圖片由受訪者提供)

空氣瀏海/齊瀏海好處1.減齡、增添甜美氣質

瀏海造型如同減齡神器，能讓人看起來更加年輕可愛。Vian建議，平日走甜美風的女生，這兩種瀏海造型能將個人氣質發揮到極致，令人一眼難忘。

空氣瀏海/齊瀏海好處2.突出五官，聚焦眼眸

適當的瀏海能夠巧妙框住臉部，引導視線聚焦於你的眼睛和顴骨，使妝容重點更突出。特別是空氣瀏海，其若隱若現的質感既能修飾額頭，又不會完全遮蓋精心設計的眼妝。

空氣瀏海/齊瀏海好處2.突出五官，聚焦眼眸 (圖片由受訪者提供)

空氣瀏海/齊瀏海好處3.修飾臉型，顯臉小

懂得運用瀏海，令整體輪廓更立體精緻！透過調整瀏海的長度與厚度，空氣瀏海和齊瀏海可巧妙修飾臉型。例如：額頭較高的新娘可利用瀏海縮短臉部比例；圓臉新娘則適合選擇帶有弧度的瀏海，令臉部線條更柔和流暢。

空氣瀏海/齊瀏海好處4.展現獨特個性，擺脫傳統造型

在眾多普遍的側分或八字瀏海的新娘造型當中，選擇齊瀏海或空氣瀏海更能展現個人風格。這種不隨波逐流的堅持，正正反映新娘的審美與勇氣。

瀏海髮型有何要注意? 這樣做更完美!

瀏海或空氣瀏海整理貼士 (圖片由受訪者提供)

如果決定保留齊瀏海或空氣瀏海，必須注意以下重點，才能令瀏海新娘整天保持最佳狀態：

整理瀏海貼士：提前與化妝師溝通



確保你的化妝師有處理瀏海造型的經驗，清楚表達你對瀏海的想法和期望，並請對方提供專業建議及配合方案。

整理瀏海貼士：試妝時試造型



請務必完整地測試整個造型，包括搭配頭紗、頭飾等，確保效果理想，及早作出調整。

整理瀏海貼士：試妝時試造型 (圖片由受訪者提供)

整理瀏海貼士：把握婚前修剪頭髮時機



瀏海長度需精準把控，建議於婚禮前一星期內修剪至最佳長度，讓瀏海自然垂墜，不會遮住眼睛或顯得過厚。