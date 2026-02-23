方形臉新娘修飾輪廓攻略！化妝師授5秘訣:柔化下顎線、立即顯臉小

【新娘化妝】在婚禮大日子，每位新娘希望以最完美、最精緻的臉孔示人。然而，對於天生擁有方形臉的新娘來說，最苦惱的莫過於下顎骨線條明顯，擔心在鏡頭下顯得臉大、過於剛硬，甚至缺乏溫柔感。其實，方臉獨具的現代感和高級氣質，只要透過精準的妝髮技巧修飾，就能輕鬆打造出人人羨慕的「黃金比例」臉型。「01女生」特別找來新娘化妝師 Kelly 分享專為方形臉新娘而設的修飾技巧，讓你無需過度修圖，也能擁有立體流暢的輪廓。



或多或少，方形臉女生在試新娘妝時都會提出「想把方臉化成鵝蛋臉」的要求。Kelly坦言，化妝雖能修飾輪廓，但其實方形臉新娘具備獨特的高級感，突顯出專屬的自信與魅力。化妝關鍵不在於完全遮蓋，而是在於「柔化」強硬的轉角位，增加面部立體度，讓焦點從下顎線轉移至深邃的五官。以下的修飾輪廓技巧，各位準新娘不妨參考一下。

5大方形臉修飾輪廓技巧 (圖片由受訪者提供)

方形臉修飾輪廓技巧 1：深色修容，柔化四角

方形臉新娘的修容重點在於下顎角。化妝師建議於下顎角兩側及額角邊緣，使用比膚色深一至兩度的修容粉，由外向內輕輕暈染。這種做法能有效收窄臉型外圍，視覺上弱化方形邊界，讓原本生硬的骨感線條變得柔和，讓臉部外輪廓在鏡頭下呈現更平滑的過渡。

方形臉修飾輪廓技巧 2：提亮面中，聚焦五官

要修飾方臉，除了「收」更要懂得「放」。Kelly 建議在額頭中央、鼻梁、眼下三角區及下巴使用淺色遮瑕或提亮產品。同時，胭脂不應只打在笑肌最高點，透過將視覺焦點集中在臉部中央，能讓五官更顯立體精緻，使旁人自然忽略外圍線條，營造出緊緻提升的效果。

方形臉修飾輪廓技巧 3：柔眉彎弧，轉移焦點

眉型對臉型的影響極大，方形臉新娘應避免畫出一字平眉，因為過平的眉線會強化臉部的橫向寬度，令臉型顯得更方。相反，應該畫上帶有自然弧度的眉形，例如標準眉或上揚眉，能有效在視覺上拉長臉形。

方形臉修飾輪廓技巧 ：柔眉彎弧，轉移焦點 (圖片由受訪者提供)

方形臉修飾輪廓技巧 4：避免直髮或一刀切的齊瀏海

除了妝容，髮型是修飾臉型的第二大功臣。對於方形臉新娘，務必利用髮型拉長面部的比例。Kelly 提醒要避免貼頭皮的直髮和一刀切的齊瀏海，因為這會強調臉部的方正線條。最推薦的造型是「浪漫波浪側分髮」或「層次感修飾短髮」。將頭髮以 7:3 或 8:2 的比例側分，能夠不對稱地打破臉型平衡；而從臉頰兩側開始的豐盈波浪捲度，則能以其柔美弧線巧妙地遮蓋與柔化突出的下顎角。

方形臉修飾輪廓技巧 ：避免直髮或一刀切的齊瀏海 (圖片由受訪者提供)

方形臉修飾輪廓技巧 5：增加頂部蓬鬆度

在頭頂營造出蓬鬆感，可以有效拉長整體臉型比例，實現「頭包臉」的視覺效果。這不僅能讓整體輪廓更顯修長柔美，還能讓新娘在穿上婚紗後，整體比例顯得更加高挑大方。