Anti-blush教學｜胭脂液別直塗上臉！化妝師教零失誤骨相修容法

秋季美妝吹起了一股「Anti-blush」（反胭脂潮流）簡約風潮，貼膚度極高、能快速上妝的液體胭脂，更是這波潮流中不可或缺的明星單品。到底「Anti-blush」如何畫？看似簡單的「Anti-blush」，適合化妝新手嗎？「01女生」找來專業化妝師 Stephie Lee為大家一一解答，並分享不同臉型的Anti-blush簡易打亮修容公式，以及使用液體胭脂的技巧，打造如天生骨相立體的高級感妝容。



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什麼是「Anti-blush」？

「Anti-blush」妝容核心在於改用低飽和度、接近肌膚原色或修容色的淡雅色彩，打造兼具修飾輪廓效果，同時營造出一種「好像沒有畫胭脂，但氣色和輪廓都變好了」的自然高級感。

什麼是「Anti-blush」？(AI生成)

Stephie分享指這種畫法對新手極其友好，由於傳統胭脂極講求選色與色彩搭配，若一不小心選錯色調，妝容便容易變得突兀。相反，「Anti-blush」多採用接近修容色的低飽和裸色、土色或玫瑰棕色，這些顏色本身屬於中性色調，不容易與原生膚色產生衝突，更能順帶修飾臉型輪廓。

三種工具打造截然不同妝效

三種工具打造截然不同妝效 (AI生成)

想要完美呈現「Anti-blush」的妝效，液體胭脂絕對是最佳拍檔。而選擇不同的上妝工具，所呈現的妝感亦大有不同：

雙層點彩掃（Stippling Brush）： 長短毛交錯的設計，最能保留水潤光澤感，上妝後顏色清透自然，邊緣柔和且完全沒有邊界感。

美妝蛋（Beauty Sponge）： 以微濕的美妝蛋輕拍推開，能讓胭脂與底妝渾然一體，顯色度雖淡，但整體極具清透感，容錯率高，可自由控制色彩濃淡。

指腹：利用體溫將產品融入肌膚，塗抹出來的效果最為貼膚，能呈現出猶如肌膚原生散發的光澤，打造精緻奶油肌質感。

常犯上妝誤區與正確解法

選擇所需工具後，新手在使用液體胭脂時，往往因為不熟悉質地而容易出現破壞底妝或上色不均等問題。Stephie特別整理出三大常見誤區與正確做法：

液體胭脂誤區｜1.直接將產品點在臉上或用手指點塗

這樣容易在臉上留下指印，若力度控制不當更會溶掉底妝。

正確做法：應先將液體胭脂擠在手背上均勻鋪開，再用掃具、美妝蛋或指腹沾取輕拍上臉。

液體胭脂誤區｜2.來回掃開或拖拉胭脂液

摩擦動作會破壞剛完成的底妝。

正確做法：應採用垂直定點輕拍的手法，將色彩均勻推開。

液體胭脂誤區｜3.下手過重導致分量過多

一不小心點塗太多容易變成兩塊紅暈。

正確做法：可以利用已沾有粉底液餘粉的濕粉撲輕拍該位置，自然印走多餘色彩並修正妝感。

不同臉型專屬簡易打亮修容公式

避開上妝誤區後，Stephie為大家拆解針對不同臉型的「Anti-blush」簡易打亮修容步驟，讓大家能精準定位，修飾骨相瑕疵：

圓臉「Anti-blush」打亮修容公式



重點在於斜上拉長與收窄面型。先將胭脂從顴骨最高點向太陽穴斜上方刷過；再從兩邊下顎線包裹著向面中掃，集中面中的立體感；最後由兩側髮際線向內輕掃，令外輪廓進一步收窄。

長臉「Anti-blush」打亮修容公式



關鍵在於縮短中庭與臉長。將胭脂橫向橫跨面中並橫切顴骨，可微帶過鼻樑；同時在髮際線頂端與下巴最下緣輕輕上下壓低臉長。

方臉/菱形臉「Anti-blush」打亮修容公式



著重柔和高顴骨與下顎角。先於顴骨最突出處向太陽穴包裹高顴骨作為過渡色；再將陰影色輕輕放在顴骨最向外突出的骨頭處，從視覺上削弱最寬點；最後包裹兩側下顎線向面中掃，集中面中立體感。

專家簡介



Stephie 擁有逾十年頂級國際美妝品牌資深經驗，曾參與國際品牌發佈會、品牌廣告及電影金像獎等項目。現為獨立化妝師，專注於時尚與商業創作、影視作品造型、藝人化妝造型、品牌廣告、個人形象及新娘化妝等領域。