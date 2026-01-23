修容高光點用？不同臉型打亮教學:長臉提亮鼻尖、方圓臉集中3位置

【高光用法/Highlight教學】近年化妝趨勢愈加重視臉部輪廓的立體感，除了選用合適的修容產品外，選對及善用高光（highlight）更是打造精緻妝容的關鍵。高光產品應如何挑選？不同臉型又該如何打亮？「01女生」特別邀請化妝師Stephie，為大家分享修容打亮貼士，包括常見面形的修容技巧及最新高光趨勢，助你輕鬆掌握立體妝容要訣。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的質感、滋潤程度、持妝程度、延展程度與價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

想知編輯部情人節不能沒有的彩妝？即睇>>> 4位編輯分享讓人移不開視線的關鍵

化妝師分享3個情人節妝容要注意的地方！ 即睇>>> 這樣做可增加甜蜜戀愛氣息

化妝師分享零厚重感底妝重點 即睇>>> 情人節妝容教學

膏狀光影產品 / 光影霜如何使用？

膏狀高光產品以自然貼膚的效果見稱，因此用法是影響妝容的關鍵。Stephie建議先將膏狀高光塗於手背推開，再用指腹以點印方式輕拍於需要提亮的位置，如顴骨、鼻樑、下巴等。

如果偏好用化妝掃，建議選用纖維毛小型圓頭刷，先將產品推開於手背，再輕輕印上臉部，切忌用「掃開」或「拖拉」手法，以免破壞底妝。

(AI生成圖片)

高光產品隱藏用法

於穿著吊帶背心、一字領等露膊造型時，可將少量光影霜與身體乳液混合，塗抹於鎖骨、肩膊等部位，為肌膚帶來細緻珠光，展現宛如天生的迷人亮澤。

常見面形的修容打亮技巧

不論想修飾臉型，還是增加五官立體感，都可以透過修容打亮技巧來打造理想中妝效。而不同臉型需要針對性地打亮與修容，才能突顯輪廓優點：

方圓臉修容打亮技巧

高光：小面積提亮鼻樑、下巴尖端及面部中央位置，加強立體感。

修容：鼻頭「V字型」修容，顴骨位置向上斜掃拉長臉型，修飾下顎線及髮際線兩側。



方圓臉修容打亮技巧 (圖片由受訪者提供)

長臉修容打亮技巧

高光：鼻樑高光放在雙眼水平線以下，鼻尖作重點提亮，視覺上縮短臉型比例。

修容：鼻背橫向修容、眼頭及鼻畫一個大的「C字」修容，拉闊山根距離，修飾額頭髮際及下巴，縮短整個面型。



長臉修容打亮技巧 (圖片由受訪者提供)

菱形臉修容打亮技巧

高光：重點提亮眼下淚溝、面中區域、顴骨下方凹陷及額頭側邊至太陽穴，增加立體度。

修容：在顴骨最高處橫向打陰影收窄，修飾下顎線，臉部邊緣的線條更流暢。



菱形臉修容打亮技巧 (圖片由受訪者提供)

2026年修容趨勢

今年趨勢以「精細提亮」為主，強調眼頭、淚溝至鼻翼旁的細緻打亮，自然提亮凹陷部位，營造猶如天生的立體輪廓。建議選用偏啞緻、不帶明顯閃粉的高光產品，避免厚重粉感，以達至皮膚自身水光感的自然效果。

專家簡介



Stephie 擁有逾十年頂級國際美妝品牌資深經驗，曾參與國際品牌發佈會、品牌廣告及電影金像獎等項目。現為獨立化妝師，專注於時尚與商業創作、影視作品造型、藝人化妝造型、品牌廣告、個人形象及新娘化妝等領域。