法式底妝教學｜不同化妝工具影響妝效？化妝師教兩步揀選合適粉底

法式底妝教學｜法國女生打扮簡約，卻散發一種獨特魅力， 予人浪漫與優雅的個性。追隨「恰好」的生活態度，法式妝容強調自然底妝，展現亮澤勻稱膚質，同時保留原有小雀斑。「01女生」邀請專業化妝師Irene Lee解構法式底妝的重點，並分享揀選合適粉底和化妝工具的秘密。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品種類、著色度、持妝度推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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法式底妝重點

對於法式妝容，Irene提出當中靈魂是「Less is more」，「粉底要極少量，甚至只用輕薄的 Tinted Moisturizer來均勻膚色，讓肌膚保持原有的微光澤原生感。」此外，她認為還要「局部精準遮瑕」，主要集中在黑眼圈、鼻翼兩側和暗瘡印，同時「保留肌膚真實紋理」，根據膚質儘量避免全面大量使用碎粉，令底妝變得厚重無光澤，「最好要見到皮膚的自然剔透感。」

法式底妝教學 (freepik)

揀選合適膚色的粉底

不少化妝新手在選購粉底時，通常容易買錯色號，質頸部呈兩截色。Irene分享可以跟隨兩步挑選：看肌膚色調（Undertone）及試色。

步驟1：看肌膚色調

冷色調 (Cool)：在陽光下血管會呈藍紫色，適合偏粉紅色（Pink）粉底

暖色調 (Warm)：血管偏綠色，適合偏黃/象牙色（Warm/Yellow）的粉底

中性調 (Neutral)：藍綠兩色平均，可選中性（Neutral）色系粉底



步驟2：將最接近膚色的兩至三個色號，直接塗在嘴邊位置。在自然光下察看，如果能夠做到「完全隱形」並融入皮膚的效果，該款就是「命定色號」。



法式底妝教學｜Irene分享如何揀選合適膚色的粉底 (freepik)

提升粉底貼妝及持久度

要提升妝容的貼服度，Irene注重妝前保濕，「重點是每塗一層護膚品，都要確保完全吸收、表面觸摸時帶點微黏感，這樣才是最貼妝的狀態。」她亦建議可以「少量多次」的方式上妝，「千萬不要一次過擠出一泵粉底。用最少分量由面頰中間向外推開，不夠遮瑕的地方才再疊加粉底，底妝越薄越持久。」

法式底妝教學｜Irene認為妝前保濕可提升粉底貼妝及持久度 (freepik)

不同化妝工具也影響功效

除了粉底本身，化妝工具也要影響妝容的均勻和持久效果。

1. 化妝掃 (Foundation Brush)

均勻度：★★★★★ — 刷毛可以將粉底帶入毛孔，極均勻。

遮瑕度：★★★★☆ — 密度高的化妝掃，可以完美保留粉底本身的遮瑕力。

2. 粉底刮棒 (Spatula)

均勻度：★★★★★ — 可以將粉底刮到像紙般透薄同極致均勻。

遮瑕度：★★☆☆☆ — 因為太薄，遮瑕力相對較低，需要靠後面疊加遮瑕膏。

3. 美妝蛋 / 氣墊海綿 (Beauty Sponge)

均勻度：★★★★☆ — 濕水後拍上臉好自然。

遮瑕度：★★★☆☆ — 海綿會吸走少許粉底，妝感偏向透薄自然。

4. 雙手 (Hands)

均勻度：★★★☆☆ — 有手部溫度幫手，雖然貼面，但容易因為力道不均而厚薄不一。

遮瑕度：★★★☆☆ — 用手指局部「點印」可以做到重點遮瑕，但係好容易會拖走。

化妝師簡介

Irene Lee｜資深化妝師

Instagram

香港專業化妝師，曾為不少明星、KOL和活動模特兒化妝，日常亦活躍於社交媒體，分享化妝貼士，讓大家容易掌握化妝技巧。