聖誕限定美妝系列｜7大精選：Bobbi Brown The Met聯名、Dior華麗

【聖誕彩妝｜節日限定系列精選】來到年末，最讓人期待的就是聖誕節的來臨。除了濃厚的冬日節日氣氛外，每年節日限定的彩妝系列更是女生最無法抗拒的環節。從銀白雪景到夢幻星河，每一款兼備品牌特色、精湛工藝與極具收藏價值的包裝，一起來看看今年不能錯過的節日限定系列。



聖誕節日限定系列精選｜1. Dior 甜蜜夢工場

為慶賀佳節，Dior重回品牌標誌性的蒙田大道30號總店。夢工場特意為節日化身為精緻華麗的甜品工坊，讓大家置身於薑餅甜點的奇妙世界之中。由Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips匠心呈獻的全新Cinnamon Glaze彩妝系列，帶來品牌經典彩妝作品，眼妝換上蜂蜜與肉桂色調，指尖則點綴辛香色彩，並搭配極致閃爍亮澤的唇妝。今季，產品更飾上品牌標誌性的Médaillon圓章，讓人愛不釋手。

聖誕節日限定系列精選｜1. Dior 甜蜜夢工場（品牌提供）

聖誕節日限定系列精選｜2. CHANEL 節日彩妝系列

CHANEL 2026 節日彩妝系列（Holiday 2026）靈感源自阿爾卑斯山聖莫里茲（St. Moritz）的雪國風光與流金雪景，將冬日晨光映照在雪地上的閃爍光影融入彩妝設計。當中包括：LES 4 OMBRES 四色眼影、NEIGE D'OR 亮肌蜜粉、ROUGE COCO極致持久水潤唇彩、輪廓塑型胭脂、31 LE ROUGE 31 號珍藏唇膏、LE VERNIS 甲油。而最讓人愛不釋手的定必是換上純白毛茸冷帽造型瓶蓋的 N°5 節日限定版，和附專屬收納包的La Crème Main護手霜。

聖誕節日限定系列精選｜2. CHANEL 節日彩妝系列（品牌提供）

聖誕節日限定系列精選｜3. Clé de Peau Beauté 節日限定煥曜星願系列

今個聖誕，Clé de Peau Beauté隆重呈獻全新節日限定煥曜星願系列，靈感源自劃破夜空的璀璨流星，並特別盛邀日本知名插畫家Yukiko Noritake 攜手創作，她以其空靈細膩的筆觸，建構出一個洋溢溫暖、團結及璀璨金光的夢幻國度。煥曜星願節日限定系列為品牌多款經典皇牌產品換上極具收藏價值的限定版節日盛裝，包括煥活細胞精華、鉑鑽凝亮柔膚精華水及高效煥活眼霜。同時節日包裝亦延伸至彩妝產品，呈獻限定版四色眼影組合、亮膚光映粉、柔亮唇膏以及妝前乳霜光采柔滑 。

聖誕節日限定系列精選｜3. Clé de Peau Beauté 節日限定煥曜星願系列（品牌提供）

聖誕節日限定系列精選｜4. Bobbi Brown x The Met 節日限定聯乘系列

將藝術品變成彩妝！Bobbi Brown 與紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art，The Met）攜手呈獻節日限定聯乘系列，將經典藝術作品重新演繹為日常美妝靈感，讓藝術走出畫框，融入生活之中。當中包括了珍藏版8色眼影盤、紓緩卸妝潔面油、透薄超柔粉餅、晶鑽漾色盈潤唇膏、絲絨柔霧胭脂唇膏以及無重輕霧氣墊粉底，每一款都精緻如藝術品，極具收藏價值。

聖誕節日限定系列精選｜4. Bobbi Brown x The Met 節日限定聯乘系列（品牌提供）

聖誕節日限定系列精選｜5. CHARLOTTE TILBURY 星光盛典節日系列

Charlotte Tilbury 今個聖誕，推出了全新節日限定星光盛典節日系列，靈感源自經典荷里活永恆的銀幕魅力，帶來一場震撼視覺的夢幻節日獻禮。當中包括：星光幻影12色眼影盤、輕盈磨皮蜜粉餅、星願成真美妝盤、迷你幻肌流光套裝、王牌雙修護膚套裝以及夢幻豐感唇蜜三重奏套裝，每一款都讓人著迷。

聖誕節日限定系列精選｜5. CHARLOTTE TILBURY 星光盛典節日系列（品牌提供）

聖誕節日限定系列精選｜6. LAURA MERCIER 匠心藝坊限定節日系列

LAURA MERCIER 以優雅的法式美學為靈感，推出全新匠心藝坊限定節日系列，將品牌經典皇牌產品重新演繹，以清新輕緞交織出高雅限定節日禮盒。一系列彩妝可為佳節派對締造自然優雅的法式妝容，如以皇牌蜜粉系列鎖住無瑕妝容質感，搭配專業亮眼校色套裝定妝同步提亮雙眸；節日眼妝則以迷你幻魅眼影筆的璀璨光采，細緻糅合光藝胭脂塑顏盤塑造的原生立體氣色。最後以柔潤護手霜套裝的低調法式香韻，讓節日妝容與每吋肌膚綻放精緻光采。

聖誕節日限定系列精選｜6. LAURA MERCIER 匠心藝坊限定節日系列（品牌提供）

聖誕節日限定系列精選｜7. SUQQU FROZEN LIGHT 霜凝流光節日系列

日本美妝品牌 SUQQU以天然石澄明而神秘的光彩為主題，推出Holiday Collection「FROZEN LIGHT 霜凝流光」。彩妝細緻為眼眸、雙頰與雙唇綴上靜謐血色感與高澄透明感，優雅演繹自然與幻想交織共鳴的奢華冬日韻味。 全系列共4款限量彩妝單品，包括晶采眼頰盤、晶采光透定妝蜜粉餅e、晶采艷色睫毛膏以及晶采潤艶唇膏，完美交織出節日限定妝效。