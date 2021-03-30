減肥｜湯洛雯24日「168減肥法」擺脫易肥體質？從不節食：易腹胖

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-30 20:00

【湯洛雯】湯洛雯近日在社交媒體分享「168減肥法」，瘦削不少。自言是「易肥體質」的她，一直熱衷於嘗試不同減肥方法—「168減肥法」、「月經減肥法」等等......但卻不是人人有效，營養師更指，「168減肥法」在１條件下便會功虧一簣！

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湯洛雯5大減肥方法成功減磅？營養師：「168減肥法」在1條件下功虧一簣？

今年33歲的湯洛雯，自與46歲的馬國明拍拖後，容光煥發，不過也發福。湯洛雯自稱一向屬於易胖體質，又喜愛甜點與零食，一直很努力控制體重。她近日就在社交媒體上分享，自實行24天「168減肥法」後，配合運動，則沒那麼容易復胖，成效顯著。

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不過，香港營養師學會認可營養師吳瀟娜也提醒，「168減肥法」未必人人有效。她指出，若然在進食期間，其食量與平日一樣或是進食過量，未能控制熱量攝取，也難以有減磅的成效；至於有網民大讚湯洛雯皮膚更光滑，營養師也指這與減肥沒有直接關係。

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