【減肥】間歇性斷食真有成效，時時聽說8時後不應進食，身形Fit爆的靚媽梁芷珮更分享keep fit的重要方法，是盡力堅持在6時吃晚餐。日本保健節目找來女生實測，看看提早吃晚餐是否真的能減肥？

減肥方法五花百門，間歇性斷食、斷醣飲食等等，各有一套的說法，但到底哪種減肥方法，有效又不會「反彈」？

日本節目《この差って何ですか？》就邀請3位平日習慣在8時後才吃晚飯、年齡介乎20至40歲的女性進行實測，要她們在8時後不進食，看看有沒有減磅。（《この差って何ですか？》節目截圖）

8時後不進食有效減肥？20歲至30歲女生實測10日輕2磅？

日本節目《この差って何ですか？》就邀請3位平日習慣在8時後才吃晚飯、年齡介乎20至40歲的女性進行實測，要她們在8時後不進食，看看有沒有減磅。

▼▼▼8時後不進食測試，女生的身體出現了以下3大變化▼▼▼

晚上進食未必因為「肚餓」？ 哪幾類人不適合

雖然有測試者10日後便輕了1.7kg，但另一邊廂營養師Pamela Nisevich Bede就指出，「8時後不進食」不適合所有人。首先對於晚下班或晚睡的人來說，並不適合。因此，她提出睡前2小時不要進食，是更好的方法。

同時，營養師Pamela提出我們大多時候在晚飯後吃東西，不是因為肚餓，而是因為「悶」、或覺得要吃點甚麼。她指吃夜宵的習慣，會令體重增加，長遠來說，當然會有壞影響；她卻強調有時候吃點東西，只是令心情好一點，因此再三提醒：「要對自己好一點。」不用太嚴謹。

８時前吃晚飯，很多人都難以達成？（《逃避雖可恥但有用》劇照）

肚餓與荷爾蒙相關？想食宵夜怎麼辦？

而「家營營養中心」認可營養師、中大食物及營養科學學士吳瀟娜(Lillian) 就認為，在心理學上，食欲與荷爾蒙相關，當腸胃排空後，會排出飢餓素，令我們產生食欲。但在宵夜時間，與晚餐時間長隔頗遠，胃部排空，就會有這種激素。一般來說，在正餐4至5小時後，身體就會開始分泌這種激數。即使說晚餐後4至5小時後，即宵夜時候，便會感到肚餓。

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參考資料：Runners' World

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