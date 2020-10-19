【戒糖減肥】減肥方法五花百門，日本醫師西脇俊二親試「斷糖飲食法」，3個月竟瘦下17公斤，而且不易復胖？

日本醫師西脇俊二親身體驗「斷糖飲食法」－即戒掉糖份，每天按照他自家設計的食譜進食，運動半小時，效果顯注，3個月竟瘦下17公斤，而且也沒有反彈的情況。 （naruse_akihiro@instagram）

西脇俊二「斷糖飲食法」3月減17公斤：只要堅持3天 就有成效？

日本醫師西脇俊二親身體驗「斷糖飲食法」－即戒掉糖份，每天按照他自家設計的食譜進食，運動半小時，效果顯注，3個月竟瘦下17公斤，而且也沒有反彈的情況。

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西脇俊二指，人體的習慣養成多以「3」為單位，因此特別針對斷糖初學者規劃了「3天斷糖」飲食法。只要堅持3天，進而持續3週、3個月，甚至一輩子，並將「斷糖飲食」視為一種生活方式，便不難持之以恆。

▼▼▼以下是節錄自《3天改變體質的斷糖飲食》的「斷糖飲食法」，而且，西脇俊二所指的糖份不單是甜品、含糖飲料等等，以下食品也要戒掉▼▼▼

戒糖會口臭？營養師：只減這種糖效果更好

西脇俊二的減肥法大受歡迎，但是否人人合適？「家營營養中心」營養師黃鶯(Annie)，為香港營養師學會認可營養師，認為這其實是「斷醣飲食」。西脇俊二一書中文版使用「糖」；而營養師黃鶯(Annie)指一般情況下「醣」泛指所有糖份，包括我們的食用糖及澱粉質所轉化之糖份。以此理解，二者意思相通。

戒絕了一切的添加糖的食物，可減低身體攝取多餘的熱量，從而達到減肥的效果。但營養師黃鶯也提醒，一下子減少熱量，身體除了會減少脂肪外，也會減少了肌肉與水份。會造成表面看來磅數下降，但未必100％都是脂肪。另外，正常的飲食中，也需攝取一定的碳水化合物，而頭腦也需葡萄糖，澱粉質攝取不足，或會因不夠血糖而令四肢無力、難以集中。高蛋白質而沒有足夠的澱粉質的飲食，或會導致脫髮，口臭，睡眠質素變差。

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+ 6 + 6 + 6

營養師黃鶯指出，依我們日常的飲食習慣，一半的熱量是由碳水化合物而來。但想要健康一點，也不一定要完全戒掉碳水化合物。反之，戒掉添加糖的食品，已能達到一定的減肥效果。