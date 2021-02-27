鄭秀文減肥4招成達人　梁漢文跟足7日減6磅　哪款效果最持久？

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鄭秀文（Sammi）現年48歲，身形從未受歲月、新陳代謝等因素影響，就連明星好友，如梁漢文（Edmond），都向鄭秀文取減肥餐單，加上她不時在社交媒體上分享減肥食物、方法，因而有「減肥達人」之稱。

01女生整合了鄭秀文4大減肥方法，再諮詢營養師意見，最推薦是哪款？

48歲的鄭秀文（Sammi）有「減肥達人」之稱。（sammi_chengsauman@instagram）

鄭秀文4大減肥方法　營養師最推薦的竟是屬澱粉類？

鄭秀文（Sammi）從不私藏減肥方法，每當實行一段日子有成效後，便會與大眾分享，而「168飲食法（又稱168斷食）」便是鄭秀文近1個月的新嘗試，她指：「實行感覺良好，吃得飽但意外地清減（瘦）了，很健康的飲食方式。」

「168斷食」是近年流行的減肥方法，其實是指「1天裡只有8小時可以隨意進食，其餘16小時不能進食」，最普遍的做法便是，12點進食第1餐，並在8點前完成最後1餐，翌日由從12點開始，達致16小時斷食，用家可按自己的生活習慣推前或推後開始時間。到底當中的減肥原理是如何？

01女生便向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，並一次解答其他鄭秀文減肥方法。

▼▼▼坊間稱「168斷食法」是「躺着也能瘦」的減肥方法，到底是否如此神奇？就讓營養師為大家解答▼▼▼

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▼▼▼鄭秀文的減肥方法又何止1種，她更曾分享不同食療，就連梁漢文（Edmond）跟從後7日減6磅，但營養師又是否建議呢？哪招最推薦？哪招不適合女生長期採用呢？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：減肥時忍不住口會失敗，過量控制，身體又可能報復性飲食，令下一餐吃多了，因而營養師也建議食一些低卡零食，不如看看營養師推介的低卡小吃，讓大家可以減肥時也能吃零食滿足心靈（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：台灣健身Youtuber Mayfit公開她私藏的一周去水腫飲食與運動秘技，按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

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