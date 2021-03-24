朴信惠被摑30巴無怨言　成名獲封零負評女神耗10年積蓄報答家人

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朴信惠、曹承佑主演的韓劇《西西弗斯的神話》自上映後便贏盡口啤，成為城中熱話。31歲的朴信惠或許沒有傲人或驚為天人的樣貌，但朴信惠卻憑著收放自如的精湛演技、清純個性收獲眾多人心，並一步一步由昔日鄰家小童星蛻變成可獨當一面的女神。而這一切歸根究底也源自朴信惠與他人不一樣的童年和成長經歷。

機緣巧合成童星　拍攝《天國的階梯》被摑30次巴掌毫無怨言？

朴信惠13歲就出道成為演員，家中教育比較嚴厲，她曾在訪問中形容小時侯對凡事都很小心，對別人的視線也會害怕。(ssinz7@IG)

從沒有想過當演員的朴信惠，曾在綜藝節目《認識的哥哥》分享，家裏經濟狀況向來拮据，有次家中更慘遭小偷偷去父母辛苦工作所儲蓄的錢，所以朴信惠便立志要當警察守護家人，好讓家人有安定的生活環境。

機緣巧合下，朴信惠的小學老師把她的照片寄去歌手李承煥的MV試鏡，誰不知這一次卻改變朴信惠的人生。朴信惠竟從芸芸參選者中脫穎而出，獲得出鏡機會。當年朴信惠只13歲便以童星身分出道，而朴信惠的父親為了支援她，從事多份工作來賺取金錢，去應付朴信惠當演員的各種開支。

我是個全心投入工作後，就無法分神在其他事情上的類型，也因為工作的關係所以很少去上學，甚少與朋友聯繫。
朴信惠

朴信惠在經典劇集《天國的階梯》擔當崔智友童年角色「小靜書」。(《天國的階梯》劇照)

當年僅13歲的朴信惠便擁有如成年人般堅毅不屈的心境，那時朴信惠在經典劇集《天國的階梯》擔當崔智友童年角色「小靜書」，當中有一幕劇本只講述朴信惠被掌摑4次，誰不知為了拍攝不同的電視角度，朴信惠足足被摑近30次，朴信惠在節目《認識的哥哥》透露：「只一直惦記著被打後，要立即呈現最好的角度，讓鏡頭拍好。」後來朴信惠也憑此角色得到關注。

無論多麼辛苦，我都會故意讓自己疲倦一點，因為這樣才能夠深度睡眠，如果不這樣做，我會無法從角色當中走出來，因為我太投入了。
朴信惠

朴信惠往後也都以全心投入、又以勤勤懇懇的心態去做好每一部的劇集，令她日後的演出，如《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》和《阿爾罕布拉宮的回憶》等亦獲得眾多的好評讚揚，更成為網民口中零負評的女神，就連「雙料影帝」曹承佑接受訪問時，也曾表示自己答應接拍《西西弗斯的神話》也是因為朴信惠。

▼▼▼【按圖看】朴信惠出道多年，曾演出不少經典又好看的韓劇▼▼▼

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懂得知恩圖報　被網民封為孝順女

現時朴信惠的事業發展暢順，也沒有忘記昔日父母親對她的支援。(ssinz7@IG)

朴信惠除是網民口中的「零負評的女神」外，亦是一位孝順女，節目《名單公開2015》曾公開朴信惠答謝回報雙親的甜蜜行徑，有傳朴信惠從當童星時，便把近10年的積蓄用來為父母開設牛腸店、親自到店打理成為活招牌外，有一次朴信惠為了過世的爺爺，更提前結束行程回到家中幫忙打點，又會帶一家人到外地旅遊等。

藝人也是人亦有脆弱被撃倒一面　但願以感恩的心抓住生活重心　享受人生

朴信惠曾在訪問中表示，她的職業雖然是藝人，但她也是人，也有脆弱被擊倒的時候。(ssinz7@IG)

朴信惠從13歲便站在鎂光燈前，盡力展現自己，但心靈還是有脆弱時。

雖然我職業是藝人，但我也是人，也有脆弱被擊倒的時候，因此試着不受這些影響，繼續做自己。
朴信惠

朴信惠在接受其他訪問時曾透露，做演員面對不少無奈，但總需要展現華麗帥氣的樣子，朴信惠更希望成為一個真實不造作的演員。她深明作為演員，一句話、一個行為，都很容易引起別人的評論，她嘗試在看似不能改變的情況下，繼續做自己，以感恩的心的抓住生活重心，做一個有個性的人，自由地享受生活，並繼續努力成為觀眾眼中那顆最耀眼的星星。

▼▼▼【按圖看】31歲的朴信惠被封為「國民女神」　樣貌標誌、更擁有好演技▼▼▼

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