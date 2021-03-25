劉倩婷李丞責宣布再添一女　甜蜜婚姻跨過17年差距：要互相珍惜

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-25 18:23

前香港小姐冠軍劉倩婷（Sandy）與堪輿學家李丞責公布再添一女喜訊！劉倩婷早前順利開刀誕下第2位千金李紳希，更上傳一家四口手牽手合照寫道：「感恩機緣在疫情裡，上天送來的大欣喜。我們一家四口子同心多謝家人、親友鼓勵和支持。」更寄望疫情過去，世界可回復昔日的溫暖。

前香港小姐冠軍劉倩婷（Sandy）與堪輿學家李丞責宣佈第2位女兒出生的喜訊。（sandy.lausinting＠IG)

劉倩婷在IG對外公布喜訊，宣布開刀誕下第2位女兒李紳希，而劉倩婷曾對外透露過選擇擇日開刀，只想女兒能快高長大和聽教聽話。35歲的劉倩婷（Sandy）與堪輿學家李丞責雖然年齡相差17歲，但仍無阻兩人愛得火熱，更於今日喜迎第二胎，幸福模樣羨慕旁人。

35歲的劉倩婷（Sandy）剛在IG公布喜訊，為丈夫誕下第2位女兒李紳希。(sandy.lausinting@IG)

劉倩婷曾在訪問大讚丈夫李丞責照顧周到：「老公（李丞責）經常出去做嘢同見人，佢喺屋企都會戴口罩，有時連瞓覺都戴。」加上每逄新年節期，李丞責都特別忙碌，但只要對方工作完成後，便會立刻趕回家中煮飯給她吃，飲食被嚴謹管理的劉倩婷，坦言自己只重約20磅，也享受當「女王」的感覺。

【按圖看】劉倩婷與李丞責第2位女兒的新生照與她們日常的合照。▼▼▼

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李丞責外表像「鐵漢」實情內裏是柔情住家男？

對於從小受外國文化薰陶的劉倩婷，李丞責就像劉倩婷在人生明燈一樣指引著她。(sandy.lausinting@IG)

劉倩婷（Sandy）早前接受訪問時坦言，自己非常珍惜與丈夫李丞責的「緣分」。當年劉倩婷從外國回流到香港，參選2009年的香港小姐比賽便奪得冠軍，往後劉倩婷便被安排與李丞責一同拍攝《香港玄案》，當時密集式的相處令劉倩婷了解到李丞責的優點，慢慢兩人亦互生情愫，就此結下一生的緣分。

對於從小受外國文化薰陶的劉倩婷，擁有人生閱歷的李丞責就像一本百科全書，上至天文、下至地理，無所不精，只要是劉倩婷有不明白的地方，李丞責便可以一一解答，這種可靠感覺無不令女生所嚮往。

我哋明白知足常樂，做少少嘢已經好滿足，我覺得要學會珍惜緣分 劉倩婷（Sandy）

最重要互相珍惜大家，咁樣至會行到落去！ 劉倩婷（Sandy）

堪輿學家的李丞責看似是一位傳統內斂的男人，但其實他亦十分浪漫。(sandy.lausinting@IG)

堪輿學家李丞責看似是精通學術的傳統男人，浪漫也應該與他扯不上關係，但原來私底下的李丞責卻是柔情又細心的男子，喜愛追求生活情趣與浪漫，例如逛古董店時，李丞責會為劉倩婷細心挑選首飾、大時大節送上親手撰寫的心意卡、中西皆宜的料理亦難他不到。雖然這些都是一般愛侶相處的模式，但有時相戀並不需要驚天動地，反而細水長流更顯平淡的珍貴。一位願意時刻都把自己牽掛在心、捨不得洗潔精沾到你手，更願意為你下廚的男人，可說是人人稱豔羨的幸福愛情模樣吧！

【按圖看】35歲的劉倩婷（Sandy）雖然已身為人母，也已淡出娛樂圈專心照顧家庭，但仍保持昔日參選香港小姐時的狀態，美貌依然▼▼▼

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