12星座好老婆排行　雙魚善解人意　誰是第1完美老婆娶到她最幸福?

性格迥異的12星座女生中，有人不受拘束，有人體貼顧家，婚姻之中與伴侶性格與生活的契合至關重要，許多男性都期望另一半既賢惠體貼又精明能幹，而12星座當中，有6個星座更是公認的「全能好老婆」，娶到這幾個星座女生最幸福？



12星座中誰是天生「多功能老婆」？（《多功能老婆》劇照）

雙魚座是浪漫主義者，她嚮往甜蜜婚姻生活，與心愛的人組織家庭，對另一半用情至深。雙魚女會在老公不順心時第一時間給予鼓勵，是善解人意的老婆代表，令男人離不開好的溫柔鄉；性格熱情奔放的射手座女生，會帶動另一半一起冒險、嘗試新鮮事物，大家相處總會保持新鮮感。射手座妻子會給予另一半很大的空間，以信任為基礎愛情，很有安全感。天生是好老婆的6大星座，你會是賢淑能幹的最佳伴侶嗎？

▼▼▼【天生好老婆的6大星座，雙魚排第６，誰是第1位「全能老婆」？】▼▼▼

+ 14

【同場加映】12星座｜曖昧但不表白的真相：白羊怕被拒絕 天秤「騎牛搵馬」？▼▼▼

+ 22

【同場加映】12星座為何已讀不回？巨蟹處女覺得被冒犯 這個星座代表已變心▼▼▼

+ 20

【同場加映】12星座｜短訊咁覆代表冇機會？處女用單字敷衍 雙魚逃避自動消失▼▼▼