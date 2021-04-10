名牌手袋購買前必看｜值得投資袋款必備4項條件　用足多年不後悔?

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-10 13:00

名牌手袋｜所謂「人靠衣裝，佛靠金裝」，隨年齡增長，絕對需要至少一至兩個得體的手袋傍身，以應付工作場合需要；不過，名牌手袋的價格動輒過萬，購買前必定要謹慎考慮清楚。女生們在入手首個名牌手袋時，又需先考慮什麼？

在購買名牌手袋時，該如何入手才不後悔？(choisasss@ig)

購買名牌手袋絕不能隨便了事，尤其是對於職場新鮮人與小資女來說，首個名牌款式需要多加考慮，除了考慮價錢上能否負擔得起，或可同時參考美國二手奢侈品網站The RealReal手袋評估經理Kiara Cooper的意見，助你購入一個絕不後悔的手袋款式。

名牌手袋選擇眾多，而且每季都會推出新款式，教女生於入手手袋時總是猶豫不決，未知應該購入當季流行還是經典款式。Kiara Cooper就提出了4個方向，從而有助女生們選擇到最適合自己的款式。挑選手袋除了是自己喜歡的設計，更重要的還是其實用性，入手之前，更要必問自己幾個問題？

【按圖看】不想買了一個令自己後悔的名牌手袋？4項必備條件入手前必看！▼▼▼

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