2021春夏4大染髮潮流造型示範　韓式「頸邊挑染」束髮顯頸部白晳

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-21 08:00

髮型潮流2021年，不再流行全頭單色漂染，誇張鮮艷的顏色已過時，低調及若隱若現的挑染以及分層次漂染，成為最新時尚，一起看看今年最受歡迎的4個染髮潮流，只需漂染小部分頭髮如耳圈、頸後或瀏海，便已有獨特效果。

韓國人氣女團BLACK PINK的成員Lisa帶起「耳圈染」潮流，走在街上，10個女生至少有3個都是這髮型，可見受歡迎程度。「耳圈染」是指把漂染的範圍縮小在包圍耳朵的位置，然後外層以深色髮色覆蓋，深淺的強烈對比充滿玩味性質，獨特又時尚，也不會因為染了全頭的鮮艷顏色而難以配搭衣服。

韓國人氣女團BLACK PINK的成員Lisa讓「耳圈染」髮型風靡亞洲，再次展現她的影響力。（lalalalisa_m@IG）

耳圈染顯個性：Lisa示範深淺強烈對比

「耳圈染」通常只有把頭髮綁起來或把頭髮橋到耳朵後面時，漂染的顏色才會出現，有種內斂卻神秘的感覺，比起一般染髮更有個性。

「耳圈染」適合比較低調的女生，若隱若現更有神秘感。（ireneisgood@IG）

今年的染髮潮流著重層次和對比，而且十分適合初嘗染髮但又害怕髮質受損的女生，可以更多地保留原有的自然黑髮，只需漂染小部分的頭髮則已經成為一個時髦的髮型。

頸邊挑染易駕馭：長髮綁起也好看

另外，韓國最近更吹起了一陣「頸邊挑染」的潮流，因為夏日到了，披著一頭長髮更難以在戶外生存，綁起頭髮又能突顯髮型變得重要，「頸邊挑染」就能完美地解決了這兩個問題，即使放下頭髮還能看到挑染的痕跡，而且不管什麼膚色和臉型的女生都能駕馭！大家不妨看看以下4大染髮潮流裏有沒有喜歡的髮型，是時候要到髮廊「換髮」了！

韓國最近十分流行「頸邊挑染」，適合長頭髮的女生，綁起頭髮效果很有看頭。（hakyung__ch@IG）

▼▼▼【2021年4大染髮潮流 層次挑染成主流】▼▼▼

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