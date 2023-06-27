止汗劑推薦｜8大安全止汗劑：不含類雌激素+通過皮膚科專家認可

止汗劑推薦8大安全止汗劑！近期天氣愈來愈熱，不少人外出時已經「大汗疊細汗」，腋下汗水讓衣服濕透最令人尷尬，因此不少女士都會使用止汗劑產品，但原來止汗劑背後隱藏不少致敏及致癌危機。《01女生》為大家總合了８款之前消委會指不含類雌激素止汗劑，其中有一款更是皮膚科專家測試認可，有興趣切勿錯過！



【止汗劑推薦｜止汗劑致癌】近期天氣愈來愈熱，不少人外出時已經「大汗疊細汗」，身為精致女生身上又怎能夠出現異味呢？（《看見味道的少女》劇照）

止汗劑推薦2023：８款不含類雌激素 安心使用

止汗劑推薦2023｜ 1. 施巴5.5香體噴霧

購買方法：屈臣氏｜萬寧

施巴香體噴霧特有pH5.5配方，促進皮膚弱酸性保護膜形成。配合有效成分TEC，利用生物循環原理，抑制產生汗味的微生物繁增，預防汗味，自然安全。而且不含鋁鹽，不堵塞毛孔，通過醫學測試，配合敏感皮膚。

止汗劑推薦2023｜ 1. 施巴5.5香體噴霧（watsons官網）

止汗劑推薦2023｜ 2. Bioré 散汗爽身淨味劑 - 走珠型

購買方法：屈臣氏｜萬寧

日本革命性科研「汗水速乾配方」不含鋁鹽，不阻塞毛孔及汗腺，不會抑制汗水而讓汗水自然排出，使用後令汗水速乾並保持肌膚乾爽透氣。弱酸性與肌膚值相近，溫和不刺激，蘊含清涼配方，感覺清新冰爽。

止汗劑推薦2023｜ 2. Bioré 散汗爽身淨味劑 - 走珠型 （mannings官網）

止汗劑推薦2023｜ 3. NIVEA潤膚精華呵護止汗走珠

購買方法：屈臣氏

NIVEA止汗走珠不含酒精及蘊含豐富礦物質成份，針對敏感性皮膚，為肌膚作出48小時全天候加倍止汗及呵護。皮膚科專家測試認可，備有女仕及男仕噴霧香氛(150ml) 和走珠香氛 (50ml)配合不同需要。

止汗劑推薦2023｜3. NIVEA潤膚精華呵護止汗走珠 （屈臣氏官網）

止汗劑推薦2023｜ 4. NIVEA淨白止汗走珠

購買方法：屈臣氏｜萬寧

NIVEA這款止汗走珠除了長達48小時全效止汗外，同時可以收細毛孔及淨白腋下肌膚，無需再害怕舉起手時讓別人見到腋下發黑的問題。成份中亦不含酒精、色素及防腐劑，通過了皮膚科專家測試認可，故此大家可以安心使用。

止汗劑推薦2023｜ 4. NIVEA淨白止汗走珠 （mannings官網）

止汗劑推薦2023｜ 5. REXONA 女士高效抗菌止汗香體露走

REXONA 高效抗菌系列長達48小時全效止汗外，這款走珠式體香劑含有Dry Shield微因子，有效迅速吸走汗水，並在肌膚表面形成薄膜阻止汗水排出。官方表示持續使用腋下肌膚會變得細緻柔嫩。

止汗劑推薦2023｜ 5. REXONA 女士高效抗菌止汗香體露走 （mannings官網）

止汗劑推薦2023｜6. 艾詩 魅力花香美白止汗香體走珠露

購買方法：屈臣氏｜萬寧

艾詩的止汗香體走珠露添加了珍貴香水精華，塗上後香味持久兼且持續24小時清爽。除了有效抑制汗味外，亦可美白腋下肌膚，解決了肌膚乾燥及磨擦引起的肌膚暗沉問題。

止汗劑推薦2023｜6. 艾詩 魅力花香美白止汗香體走珠露 （mannings官網）

止汗劑推薦2023｜ 7. The Body Shop蘆薈香體止汗劑

The Body Shop的產品一向以天然無添加為主，性價比又高，深得眾多女生喜歡。不少女生都擔心使用止汗產品會令腋下出現敏感的情況，但是The Body Shop這款止汗劑是專為敏感肌皮膚而設，蘆薈配方，一塗即時抑制汗水，而且達至紓緩及鎮靜肌膚的效果。

止汗劑推薦2023｜ 7. The Body Shop蘆薈香體止汗劑 （The Body Shop官網）

止汗劑推薦2023｜8. Dove潤膚乳止汗走珠香體露

購買方法：屈臣氏｜萬寧

Dove的產品毋須多介紹，這款止汗走珠蘊含了Dove的潤膚乳，呵護到腋下肌膚同時，肌膚亦變得柔滑細嫩。最特別之處是有助減少因脫毛所造成的刺激，而且通過皮膚科專家測試，故此女生絕對可以安心使用。

止汗劑推薦2023｜8. Dove潤膚乳止汗走珠香體露 （Dove官網）

【止汗劑推薦 FAQ】