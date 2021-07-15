止汗劑出門前擦已太遲　3個止汗劑冷知識　讓你在炎夏中保持清爽

炎熱夏天狂流汗，容易悶出令人尷尬的酸臭汗味，這時候很多人會選擇「止汗劑」幫助止汗，但止汗劑的正確用法你知道嗎？用錯時機可是沒效果哦！



究竟止汗劑在甚麼時間用最有效？不想因汗味嚇跑異性，了解3個止汗劑冷知識，同汗味講byebye（點擊放大閱讀）▼▼▼

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止汗劑為什麼能止汗

流汗會有難聞的氣味，是因為汗水和皮脂中的蛋白質被細菌分解而產生的氣體，目前經衛福部核可，止汗劑內含有鋁鹽（Aluminium salts）成分，能堵住汗管讓流汗減少，不阻塞毛孔作用、不會傷害交感神經，也不會有其他地方流汗的問題，非常適合一般人使用。另外，除了使用止汗劑，夏天穿著衣服還是要透氣，別包的密不透風喔。

止汗劑使用時機

有些人覺得止汗劑的效果不大，那你一定是使用時機錯了！常見的止汗劑是鋁鹽成分，需要一段時間進入汗孔形成凝膠來止汗，使用後要等待 6~8 小時，建議可以在睡前的時候使用，隔日出門前再用一次就能更有效喔！另外，止汗劑不需要補擦，過度塗抹反而容易刺激皮膚喔。

止汗劑注意事項

雖然止汗劑能有效堵住汗管，但千萬別貪心用全身，容易造成汗水難以代謝而引致中暑。市面上的合格的止汗劑，本身不會導致皮膚敏感、腋下粉剌和暗沉，容易肌膚過敏的人只要避開人造香料，最好選擇含天然成分的產品為主。另外，提醒腋下有毛囊炎或傷口者，不宜使用止汗劑，以免發生刺激性皮膚炎。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】