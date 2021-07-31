5招避免腋下出汗現臭狐　除腋毛、去角質可減異味全日保持女人香

流汗絕對是件好事，但天氣轉熱，腋下出汗味道令人尷尬，皮膚科醫生分享5招簡單護理腋下，不用止汗也能除汗臭，女孩快學起來。



養生運動讓我們對自己的健康更有自覺，也更擁抱傳統上比較少顧及的部位。腋下護理就是個新興領域。流汗絕對是件好事，特別是在後疫情時代。

「對人類而言，流汗這個生理現象是維持安全健康體溫的關鍵。」艾莉西亞‧佐卡Alicia Zal醫生說。身為皮膚科醫生和Surface Deep的創辦人，她解釋說，人體會透過內建的冷卻機制來平衡過熱的身體。「當身體太熱時，汗腺就會產生汗滴。」她繼續說：「透過細微的汗腺出口，肌膚表面會變得濕潤。當汗滴蒸散到空氣中，就能放出熱能並讓身體冷卻。」

雖然流汗是讓身體維持平衡的重要機制，但結果卻不總是大家想要的——特別是在體味濃厚的情況下。不過，許多人不了解的是，其實最源頭的汗是沒有味道的。「汗會產生味道，是因為皮膚表面的棒狀菌屬細菌與汗和油作用，產生了我們所謂的『體味』。」佐卡醫生解釋。這也正是腋下護理的作用，從徹底清潔和去角質，到清新的體香劑一應俱全。不只要控制體味，更要促進身體的整體健康。以下的指南帶你認識如何排毒並養護胳肢窩。

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1. 每日清潔腋下

腋下是身體上的對磨部位，這表示由於皮膚的皺摺，這裡很容易會因為不通風而潮濕，而且通常都藏有特殊的細菌和黴菌——酵母菌有機體。「適度護理與清潔，可以降低不想要的濕氣，維持微生物群的天然均衡。」佐卡醫師解釋。「不過，清潔時下手要輕。」她建議一天洗一次（不要多，除非你的工作或嗜好非常耗費體力），並輪流用不同的身體或腋下中性清潔劑。

2. 為腋下定期去角質

和臉一樣，腋下也會受到肌膚的敏感度和發炎不適影響。根據佐卡醫師的說法，「太油、毛孔阻塞、青春痘（又名毛囊炎），以及死去、暗沈，有時候甚至是變色的肌膚細胞」都是你該替脖子以下部位去角質的理由。為此，有物理性的去角質法，像是面膜或磨砂膏，手動去除死去的肌膚細胞與殘留，或者也可以用化學方式，像是化妝水，藉由單一水基果酸（AHA）、水楊酸（BHA）和多重水基果酸（PHA）溫和地溶解角質，避免發炎。佐卡醫師比較傾向用後者，也推薦用甘醇酸化妝水（濃度不超過5%）去除死皮，提升肌膚整體狀態與結構，以及/或使用去角質體香墊，去除引發惡臭的細菌，讓皮膚的微生物群恢復自然均衡。

3. 刮腋毛時務必小心且下手溫和

若你決定要除腋毛，請想像是滑雪一樣。「如果不是滑在平滑的表面上，你就是滑雪菜鳥，肯定一路顛簸。」佐卡醫生解釋：「應該由上往下滑，以免刮傷自己。」要能刮得滑順，使用除毛膠（或至少要用保濕清潔乳）配上溫水，就能預防刮刀帶來的刺痛感與紅腫，她強調。如果你很容易發炎，或是想要盡可能刮除正在生長的毛髮，請前一晚先準備。「睡覺前先在要除毛的區域敷上一層薄薄的保濕乳。這麼一來，隔天就能刮得更輕鬆滑順。」在除毛刀方面，請確保至少每一到兩週就要更換。「不便宜，但可以防止問題發生。」佐卡醫生強調。

4. 腋下偶爾也得保濕

就像臉和身體渴求水分一樣，你的胳肢窩也需要水分才會水潤豐滿。只是它不需要那麼頻繁補水。既然這裡原本就潮濕，佐卡醫師建議每週一到兩次使用中性的腋下或身體乳即可，可視乾燥程度增加次數。另一個讓腋下滑順柔軟的秘訣是：「如果妳覺得刺激、敏感或者有點癢時，那就暫時不要除毛或使用體香劑。」

5. 謹慎選擇體香劑

放眼體香劑市場，佐卡醫生誠摯建議：傾聽你的身體。「如果你的體香劑會導致不適，或是殘留在皮膚和衣服上，請改用別款。」若想更上一層樓，請考慮「乾淨且簡單」的產品，也就是無香精，並避免接觸鄰苯二甲酸酯、對羥基苯甲酸酯、硫酸鹽或染劑。「化學成分越少的產品越少越好。」她說：「我們對食物的標準不也是這樣？」此外，除非你會過度排汗（俗稱多汗症），需要阻擋水分，否則佐卡醫師建議避免使用含鋁的止汗劑。「含鋁的止汗劑對某些人來說是救星，但是在日常腋下護理時不需要用到鋁。」她解釋：「不用止汗也可以避免體味，流汗是身體有意為之的，體味是可以避免的。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：腋下出汗味道令人尷尬 女孩必學5招簡單護理腋下不用止汗也能除臭】