夏天一出門就溶妝？日本化妝師教你5招「超持久妝容定型術」

夏天來臨，女生們最害怕的就是妝容不到半天就融化，悶了一整天，汗水油光佈滿臉，悶痘髒污也跟著找上門該怎麼辦？不想一出門就脫妝，原來瀏海是關鍵因素？日本知名彩妝師山口夏実，親授5招「超持久妝容定型術」，不只粉底上妝手法有訣竅，大油田不融妝的秘密全靠妝前這一招！

▼▼夏天不想一出門就脫妝？按圖看日本知名彩妝師山口夏実5招「超持久妝容定型術」▼▼

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1. 妝前保濕輕薄很重要

夏天最常見的問題，除了皮脂油光分泌過盛，最讓人苦惱的，還有油水不平衡，肌膚缺水而導致大出油！面對上妝前的膚況窘境，山口老師就提到，由於皮膚表層的油脂會影響彩妝的持久力，因此上妝前建議使用質地清爽的乳液作打底、補水，既不會增加表面的油光，也能維持基底的油水平衡，肌膚保濕了妝容自然就不會調皮搗蛋！

2. 妝前乳上妝手法有訣竅

接著待妝前保養品完整吸收後，妝前乳的打底手法也不能馬虎！不論妳是用妝前乳、飾底乳又或者防曬產品打底，山口老師建議，可以選擇兼具控油效果的品項，並且從最容易出油的T字部位、鼻翼兩側開始局部塗抹，切記每次用量薄薄一層即可，才不會控油不成反出油；接著針對毛孔粗大的臉頰兩側，則可以用畫圈方式塗抹，不僅更能有效修飾毛孔，還能改善上妝後的油亮感受喔。

3. 鼻翼、臉頰粉量不一樣

再來，進入到底妝的重頭戲，粉底！首先粉底屬性的選擇上，山口老師提醒，最好選擇持妝力較高的霧面型品項，上妝時也不能一股腦亂塗，反而要將上妝順序均分在臉頰、鼻子、額頭和下巴5個位置依序塗抹，並且先用指腹輕輕推開，讓粉底平均延展在肌膚表層，並注意鼻翼、T字部位等容易出油位置的粉量要少於雙頰，最後再用海綿輕輕按壓局部，修飾小細節，不僅能讓妝感更薄透，也能避免底妝斑駁剝落。

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4. 腮紅修容這樣選更持久

除了底妝的持久度，頰彩也是許多人最在意的小細節！山口老師就分享，想讓腮紅的持久力提高，上頰彩前可以用蜜粉、粉餅輕掃按壓定妝，而後再上頰彩，而頰彩的選擇上，最好也以腮紅霜作為首選，並且以橢圓形塗抹方式，不僅能改善腮紅霜塗抹不均勻的問題，也能讓紅暈感更加自然輕透。

5. 瀏海也是脫妝最大兇手

大多數人講到妝容的持妝力，通常只會將焦點放在底妝、定妝甚至上妝手法上，但其實妳從沒注意過的瀏海，也是導致妳脫妝的原兇之一！山口老師表示，上完妝千萬別忘了瀏海的吹整，最好用捲梳將吹出瀏海髮尾的弧度與澎度，並避免瀏海直接貼在皮膚上！出門前多一個小步驟不但能讓妳減少觸摸瀏海、臉部的動作，更能讓妝感清爽不易出油呢 ~

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