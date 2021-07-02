何超蓮短髮被讚「何超正」短髮人人啱？「57黃金比例」一定無剪錯

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-07-02 12:59

何超蓮剪髮，換上清爽俐落的短髮造型，被網民激讚「何超正」！剪短髮未必人人適合。若想跟潮流剪短髮，但又擔心效果不如預期，不妨先看看自己是否擁有剪短髮的「57黃金比例」，以免剪完後悔莫及。

短髮有修飾臉型作用，配上適合臉型的短髮，五官變立體，不少人剪短髮後，變得有個性，氣質提升。

超蓮的短髮造型相當的時尚。(laurinda_ho@IG)

「賭王最美千金」何超蓮剪短一頭秀髮，在其IG分享多張黑白短髮照，稱剪短頭後好爽：「#工作之前的小擺拍 #短髮真的太爽了」。照片吸引大量留言稱剪得好：「建議改名做何超正」、「短髮好有氣質！」，何超蓮出名好人緣，陳凱琳、鄧佩儀、李蘊等友好亦紛紛留言讚好。

【按圖看】「賭王最美千金」何超蓮剪了一頭短髮，更突顯本來就深邃的五官。▼▼▼

10位剪短女星誰最吸睛? 剪短髮後零追求者？

何超蓮以外，近期短髮話題亦包括陳自瑤換上清爽短髮、「文青女神」袁澧林一頭俐落的直系短髮，被讚與王菲神似，倪晨曦亦打破大波浪曲髮造型，剪了短髮後即予人清爽感覺。

【按圖看】剪去長髮換上一頭短髮的女星，有人為事業剪去留了17年的長髮？這位女星更自爆剪短髮後零追求者？▼▼▼

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2大關鍵自測是否適合剪短髮

把一張長髮剪短，是否人人都適合？率性短髮難駕馭，貿然剪短，未必一定好看，反而有機會突顯臉部缺點。外國《Dailymail》引述知名美髮產品專家提出，剪短髮有2大條件，有助了解自己是否適合剪短髮。

這2大條件簡單而言，就是符合 「5：7黃金比例」，測量耳垂到下巴的垂直線距離，以及頸部黃色線 （詳見圖說），即坊間所稱的天鵝頸。若兩者均符合，剪短髮便可令五官線條更突顯，相信剪短後髮亦不會後悔！

【按圖看】「5：7黃金比例」量度簡單，量度耳垂到下巴的垂直線距離便知是否適合短髮，另外，頸部黃色線又如何計算？ ▼▼▼

同場加映：【按圖看】短髮亦不是每個人都適合，比起顏值來說，短髮更是考驗臉型的最大挑戰者，即看以下6條問題自測自己，是否具備短髮女生的特質？（短髮潮流）

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資料來源： 《Dailymail》