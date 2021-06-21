日本44歲美魔女逆齡護膚法　戒3大傷皮膚習慣　8成人洗臉做錯這步

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-21 19:00

【護膚／凍齡／美魔女／日本】愛美女生為追求無瑕肌膚，絕不少了清潔皮膚和使用護膚品，但有時過份護膚或步驟做錯，反而易弄巧成拙，破壞了皮膚屏障。44歲日本美容專家石井美保，曾在美容雜誌分享過「3大破壞皮膚NG壞習慣」，更提到近8成人洗臉步驟更是長期做錯，令護膚變成「傷膚」？

美容專家石井美保雖然已經44歲，但她的皮膚看起來比少女還要好。(miho_ishii@IG)

日本著名44歲的美容專家石井美保，常被網民讚賞膚質水潤光澤，凍齡不老的美貌十年如一日，嫩白細緻的肌膚比起少女們還要好，完全看不出真實年齡。石井美保曾分享護膚心得表示，她日常著重室內室外防曬工作外，也特別著重抗糖化、抗衰老等方面。

日本美容專家石井美保平日堅持正確護膚，憑自己多年抗衰老及凍齡的經驗，總結出「3大破壞皮膚壞習慣」。其她提到近8成人，在洗臉時總是把洗面奶塗在臉上再打圈摩擦，誤以為這樣潔面會更乾淨，但事實上，長期累月地在臉上打圈摩擦清潔，會容易破壞皮膚保護屏障，令皮膚乾燥刺激等，更會增加皺紋形成機會。此外，大部人更忽略定期清洗化妝工具及枕頭套，不但容易滋生細菌，而皮膚接觸以後亦容易出現暗瘡、發炎等情況。傷害皮膚的元兇，原來都通通隱藏在生活細節當中？

【按圖看】日本美容專家石井美保提到「3大破壞皮膚NG習慣」，原來8成人洗臉方法都做錯？▼▼▼

日本美容專家石井美保提到若想養成好膚質，減少皺紋形成，以下「3步正確的洗面步驟」是相當有效，不但能減少對皮膚摩擦外，更是能更有效全面清潔皮膚，從而減少油脂在臉上形成粉刺、暗瘡等問題。

【按圖看】學懂「3步正確的洗面步驟」有效減少對皮膚的拉扯外，最重要是選用泡沬型洗面產品？

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資料來源：i-voce.jp、ishiimiho.com