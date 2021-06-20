美妝｜2021年粉底新品精選合集　不脫妝6大貼士上妝前最易錯呢步

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-21 12:14

粉底｜粉底夏日追求輕透貼薄，讓肌膚呼吸不燜痘，粉底透薄、夠遮瑕得來又能應付高溫天氣，也是好用粉底的關鍵。《01女生》為大家精選多款美妝品牌於2021年推出的粉底新品名單，哪些值得入手？

粉底如何選擇？口罩長時間佩戴，好用粉底要滿足高遮瑕、透薄不厚重、改善暗沉柔膚要求，也要高透氣、控油持久、保濕又養膚不助長毛孔阻塞，才可減少出現「口罩肌」。

夏季一向是推出新底妝的大季，各大專櫃品牌亦已蓄勢待發推出全新的夏日粉底。（Sulwhasoo）

2021年最新粉底推薦

今季多個美妝品牌新推出粉底，主打自然光澤的無瑕妝感，多層疊加亦不現厚重感。Sulwhasoo的新粉底，「凍齡女神」宋慧喬也愛用，延展性高又可修飾肌理；RMK的調色粉底更是偽素顏裸妝必備好物。

《01女生》為大家精選2021年推出的粉底新品名單，入手前不妨參考一下。

【按圖看】▼▼▼2021年最新粉底合集；調色粉底打造無妝感勢成主流？MAKE UP FOR EVER 24小時不氧化貼臉；LAURA MERCIER 獲用家評讚上臉水潤不粘口罩▼▼▼

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6大不脫妝貼士：妝前選用無油分保濕 不徒手上妝

油脂分泌多，戴上口罩易出現脫妝浮粉情況，想底妝持久，貼臉不現斑駁，要從基礎的護膚到上妝習慣著手。

妝前應選用無油分的保濕產品，減少皮膚出油；徒手上妝習慣要改，夏天更要善用化妝用具上妝，減少皮脂粘附臉上，以免影響着妝感表現。

▼▼▼【按圖看 6大不脫妝貼士：肌膚未完全吸收護膚品便上底妝是一大禁忌；你真的懂得上妝嗎？▼▼▼

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持久底妝6大貼士有助大家維持妝容，另外，網絡上也有不少美妝達人分享持久易學的定妝，不同肌膚妝效不一，各有持久定妝法配。

▼▼▼【按圖看】油性肌膚未必適合多次使用定妝噴霧？按圖即看網上瘋傳的4大持久定妝法▼▼▼

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