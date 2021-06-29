名牌手袋減價Marni低至5折　Balenciaga 6千有找　20款熱賣名牌袋

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-29 08:00

【名牌手袋／減價】踏入減價季，英國網購平台Farfetch也推出年中減價折扣優惠，多款人氣名牌手袋減價低至6折，包括JW Anderson、Salvatore Ferragamo、Balmain等，當中時尚界大熱品牌Marni、Stella McCartney亦低至5折，最平約3千元就可入手熱賣款mini falabella raffia！是次折扣優惠強勁，女生們絕對不能錯過。

Farfetch推出年中減價優惠，多款名牌手袋低至5折傻惠，$6000以下即可入手熱賣名牌袋款。(Farfetch)

Farfetch名牌手袋減價 Marni、Stella McCartney手袋低至半價可入手

是次Farfetch年中減價涉獵不同品牌，由名牌到小資女擁戴的入門品牌See by Chloé、agnès b、Karl Lagerfeld亦有減價。有些品牌低至5折就能入手，而手袋款式有夏日大熱的水桶袋、藤編袋；也有上班適用的大Tote Bag、手挽袋以至約會去街用的斜跨手袋等。當中See by Chloé經典款Joan bag，其標誌的金屬圈加上編織皮革向來深受少女歡迎，是次減價後亦不用3千元便可入手；簡約實用為主的JW Anderson，其拼色Anchor bag 由原價HK$6,533，經6折後HK$4,000有找。此外，更有紅足多年的Balenciaga Tote Bag款7折就買到。

【按圖看】英國網購平台Farfetch也推出年中減價折扣優惠，多款人氣名牌手袋減價！Marni、Stella McCartney減價手袋，最抵至5折可入手？！See by Chloé人氣款減價後$2,XXX！▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

（減價貨品數量有限售完即止，所有圖片商品及資料價格只供參考，一切以官網為準。）

同場加映：【按圖看】CHLOÉ、VALENTINO官網大減價，低至2千多入手 30款熱搶名牌手袋。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

+ 10 + 10 + 10

同場加映：【按圖看】名牌銀包減價|PRADA低至6折，BV格紋款4千有找，15款抵買減價銀包。（延伸閱讀）▼▼▼