護膚｜面膜功效最強8招回本攻略　「黃金時間」做多1步變加倍抵用

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-07-02 18:00

面膜如何最抵用？將面膜功效發揮最好， 善用每滴精華，物盡其用，才算回本抵用；敷面膜要在短短10至15分鐘內，將面膜護膚美肌功效達至最大，8招面膜回本攻略，慳妹必學，令面膜更抵用不浪費！

要在短短10至15分鐘內將面膜的美肌功效放至最大，令護膚效果更事半功倍，不妨一試8招面膜回本攻略．（goodal_official＠Instagram）

一塊開架面膜較便宜價位或只需十多元，也有不少女生在特別日子才敷上貴價面膜作急救，此時如何將面膜「用到盡」，就更為重要； 敷面膜護膚功效可更大發揮，同時讓面膜的養份精華更易被吸收，才算得上「回本」。

面膜回本攻略8招

敷面膜前，先進行去角質，溫和地去除肌膚的多餘老廢角質與毛孔汙髒，舒通毛孔後可以令後續敷面膜的滲透力更高。另外，加強保養效果，有重要一步，因應皮膚需要塗精華液，例如想重點美白就塗美白精華液，想去紋就塗緊緻精華液，然後才再敷上面膜，便可大大提升精華功效。而敷面膜把握「保養黃金週」，亦可有更佳護膚效果。

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編輯精選：10款好用保濕面膜推介

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同場加映：原來不少人敷面膜方法一直做錯。《LDK the beauty》雜誌邀請美容大學（ハリウッド大学院大学）的客席教授篠崎功，分享5個正確敷面膜貼士，方法正確才可發揮敷面膜最大護膚功效；同時避免用錯，否則有機會令肌膚有機會變差。敷面膜5大貼士有最佳時間 日本美妝網站10款人氣面膜排名

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