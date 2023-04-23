保濕面膜｜消委會推薦19款安全面膜不含防腐致敏+敷面膜5大須知

保濕面膜是不少人的捱夜急救恩物。消委會早前檢測40款保濕面膜產品，推薦出19款安全面膜，成分不含致敏物或防腐劑，可減少肌膚敏感機會。保濕面膜能為缺水肌膚保濕，令皮膚變光澤飽滿，敷面膜如何有更好保濕護膚效果？美妝雜誌《LDK the beauty》提供正確敷面膜5大貼士，原來不少人敷面膜方法一直做錯，敷面膜次數多不等如好，隨時有反效果，每周幾次最好？



面膜是急救缺水皮膚的好幫手，敷完皮膚變得水潤有彈力。但原來一般人使用面膜，從使用頻率、敷的時間可能一直做錯了。

錯誤使用面膜有機會令肌膚變差，想知道如何令面膜發揮最大的護膚功效，可留意《LDK the beauty》，早前便分享「10個正確敷面膜方式」。(ahc.official@IG)

《LDK the beauty》雜誌邀請美容大學（ハリウッド大学院大学）的客席教授篠崎功，分享5個正確敷面膜須知，方法正確才可發揮敷面膜最大護膚功效； 同時避免用錯，反令肌膚有機會變差。

▼▼▼【按圖看】美容大學教授提出5個敷面膜的正確方式，敷面膜時間不應超過幾多分鐘？每日都敷面膜未必最好？ ▼▼▼

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消委會評測面膜 19款不含致敏物及防腐劑

面膜產品有機會含有致敏物及防腐劑，刺激肌膚，引起皮膚發炎等問題。消委會早前檢測市面40款保濕面膜產品，19款屬安全之選，並沒有檢出有致敏物或防腐劑，當中有5款保濕力評分達4分（最高5分）；當中包括開架品牌，其中一款每塊平均價錢$7，價錢親民又安全，入手前可參考安全名單。

▼▼▼【消委會檢測有19款屬安全之選，無檢測出致敏物及防腐劑，名單中有開架品牌，價錢親民，保濕力亦獲高評分】▼▼▼

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面膜產品含有致敏物及防腐劑，有機會刺激肌膚，引起各種皮膚問題。(ahc.official@IG)

同場加映：【按圖看】消委會評測｜34款潔面產品不含有害物質名單，部份產品價錢相差20倍？（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】消委會評測17款保濕面霜，當中14款的保濕效能獲3.5分（5分為最高），有1款只有1.5分，誰的性價比最低？（延伸閱讀）▼▼▼