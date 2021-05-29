護膚｜台灣藥妝店10大開架面膜　 榜首$48入手面膜冷凍敷效果好？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-29 08:00

面膜要點揀？選開架面膜或名牌出品？台灣藥妝店康是美公布「10大開架面膜好物」，上榜面膜大部份售價$100以內，榜首的面膜每塊價錢少於$10，用家評價是對抗暗瘡、粉刺好物，性價比高。 選用適合自己面膜固然重要，也要知正確方法，6大貼士包括敷面膜時間、次數和敷前的皮膚護理程序；不少人將面膜先冷凍，效果更好？

原來敷面膜亦相當講究，想加持敷面膜的功效，需要留意以下「敷面膜6大貼士」。(sulwhasoo.hongkong@IG）

敷面膜是快速保養和急救皮膚方法，不少女生家中囤購不少不同功效的面膜。台灣藥妝店康是美，是小資女生購開架好物的熱門選擇，近日公布「10大開架面膜好物」，入手面膜前，大可作為參考指標。

上榜的開架面膜，大部份售價$100以內，豐台灣牛奶面膜，平均每片售價少於$10，用家評價敷後很快有滋潤感；另外，我的美麗日記「淨化毛孔面膜」，有助毛孔收細及T字位不易出油； 而上榜的開架面膜，不少香港有售，入手方便。

【按圖看】台灣藥妝店康是美「10大開架面膜好物」，當中9款面膜售價$100以內，第3位獲用家評價用後T字位不再易出油；榜首開架面膜售價每片平均少於$10，有用家指可令暗瘡消炎，減少粉刺▼▼▼

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選適合自己的面膜，可達更好護膚效果，用正確敷面膜，未必人人知道，敷面膜有幾個常犯錯誤，例如以為敷面膜時間愈長愈好，其實敷面膜時間長反而易令皮膚變乾，最理想時間是幾多分鐘？以下6個敷面膜貼士，可令面膜效果提升。

▼▼▼【按圖看】6個敷面膜的貼士，敷面膜時間不應超過幾多分鐘？敷前的皮膚護理都要當心，以免有反效果 ▼▼▼

同場加映：【按圖看】消委會評測｜19款安全面膜不含防腐致敏 5大須知敷面膜易做錯？（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】消委會評測17款保濕面霜，當中14款的保濕效能獲3.5分（5分為最高），有1款只有1.5分，誰的性價比最低？（延伸閱讀）▼▼▼