韓系瀏海自己剪4步教學零失誤　空氣瀏海掌握「黃金三角」減齡

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-07-04 13:00

修剪瀏海靠自己可以嗎？不少女生曾經嘗試在家自行剪劉海，省錢之餘快捷方便； 「韓系瀏海」大熱，原來可以幾個步驟便可，自己剪並非想像中高難度，掌握技巧及修剪步驟，只需數分鐘即可完成空氣感十足的完美瀏海。

相信不少女生都曾嘗試在家自行修剪瀏海．（lalalalisa_m@Instagram）

動手剪瀏海之前，須注意兩大要點。第一是剪髮工具：好的剪髮工具可讓修剪過程更順暢容易，也能減低秀髮分岔受損的機會，建議不要用一般文具剪刀，應使用專業美髮剪刀或拿來修甲、剪假睫毛的美容小剪刀，會比較好操控，更好控制自己剪瀏海的範圍，避免失手。

避免濕髮 頭髮乾透梳順才剪

第二；是要在頭髮完全乾透梳順下情況下修剪，比起濕髮狀態修剪瀏海，乾髮剪更能減低長短不一，整個型「跑掉」問題。

另外，如你的瀏海會慣性捲出彎度，修剪時緊記要預留多一點長度，可以先夾彎瀏海再進行修剪，確保剪出來的長度，與日常整理好的瀏海模樣一致。

▼▼▼【按圖看】3款人氣「韓系瀏海」自己剪實用教學，超簡易步驟3分鐘完成▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

減齡感又具小臉效果，韓系瀏海是近年流行的百搭髮型，好看關鍵在於修剪長度時必須順著髮流方向走，且瀏海範圍不能太厚重，才可營造空氣感十足的流線形瀏海。

例如熱潮一直沒減退的空氣瀏海，注意剪瀏海時的「黃金三角分區」，先分出一個等腰三角形的區域，再分出中間瀏海及兩側鬢角的範圍，中間瀏海的長度，剪至與眼珠相等的水平位置，左右兩側的鬢角則斜著修剪，這樣瀏海就不會硬生生貼在臉龐，而是宛如空氣般輕盈地落在側臉並完美修飾臉型。

韓系瀏海的好看關鍵在於修剪長度時必須順著髮流方向走，而且瀏海範圍不能太厚重。（daeunnn____＠Instagram）

同場加映：最佳瀏海配臉型示範 空氣瀏海即減齡

髮型可以修飾臉型，不過，大多以遮掩為主，容易有反效果，一來缺乏新鮮感，遮得多，也令人看起來沒精打彩、添老氣。日本髮型師在IG中分享，圓大臉、長臉、有棱角的臉等不同臉型，以髮型「收藏」臉型缺點，不一定要遮遮掩掩，以不同瀏海與髮尾內彎等修飾、襯托，減齡又可令臉型更好看。

【按圖看】髮型｜日髮型師5款最佳瀏海配臉型示範 長形臉剪空氣瀏海即減齡▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

同場加映：頭髮毛躁彎曲容易變形，該如何打理？韓星髮型師CHAHONG教授打理毛躁頭髮的方法，只需簡單6個步驟，就能改善頭髮毛躁、容易變形的問題，讓頭髮恢復貼服、順滑的狀態。【按圖看】吹頭｜韓國星級髮型師示範吹頭6步驟 毛躁頭髮秒變順滑關鍵是...▼▼▼