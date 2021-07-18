護膚｜油性肌早晚洗臉至少2分鐘？一文看懂分辨4類膚質及保養重點

膚質分類｜如何分辨自己膚質屬哪類型？了解自己膚質，才能確保日常的保養程序配合膚質，減少對肌膚傷害。膚質分4大類，各有不同護膚技巧，混合性膚質又該如何保養？油性肌會愈洗愈乾？所有膚質都適合保濕？以下逐一解答。



【膚質分類】】如何分辨自己的膚質？了解自己的膚質，才能確保日常的保養程序沒錯、不傷肌膚。（Estee Lauder＠IG）

如何分別膚質？油性肌早晚洗臉最少2分鐘？

膚質不同，保養程序相應有分別，未清楚便做保濕與清潔，或弄巧反拙，令皮膚愈來愈差。

膚質屬哪一類如何可知？台灣皮膚科醫生莊醫師在youtube頻道分享，可觀察平日妝容、洗臉後的出油情況、頭皮與「T字位油膩」、眼睛細紋、出痘情況等，分析自己屬哪一類膚質。

例如油性肌膚易長暗瘡，在洗臉後1、2小時後，臉部已開始出油，妝油多不持久，也可判斷為油性肌，保養應着重深層清楚與去角質，早晚都要以洗臉孔洗臉，最少2分鐘。「得天獨厚」的中性肌膚，則少長暗瘡，毛孔小，保養宜化繁為簡，過度保濕或塗太多乳液反而會堵塞毛孔。

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油性肌需着重清潔與去角質，但去角質的步驟也大有學問，去角質後還要不要洗臉？每天去角質，皮膚會愈來愈好？定期去角質可改善皮膚粗糙、暗啞的問題，有皮膚科醫生指出，不少人在去角質後不但沒預期效果，皮膚反而變得乾燥、敏感。去角質容易犯上4大錯誤

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