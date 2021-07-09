暗瘡｜改善「暗瘡肌」戒5類食物　護理暗瘡分3階段暗瘡貼幾時用？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-07-09 18:00

暗瘡｜月經來時生暗瘡，即使平日也易有暗瘡，以遮瑕膏掩蓋暗瘡，膚質會愈來愈差；以暗瘡膏消炎退腫，治標不治本。有皮膚科醫生分享，原來有些食物易誘發「暗瘡肌」，看似健康的食物也可能是暗瘡多原因。而對付暗瘡則分3階段 常用的暗瘡貼，應該幾時用最有效？貼錯反令暗瘡變嚴重？

【暗瘡肌】愈以遮瑕膏掩蓋，膚質也愈來愈差；即使以暗瘡膏消炎退腫，或也只是治標不治本。（innisfree@IG）

5種「暗瘡食物」愈食愈差：脫脂奶、高糖食物都要戒？

「暗瘡肌」女生比一般人要更花心機護理皮膚，膏藥紓緩後，暗瘡又會再次冒出，治標不治本，並沒有解決根本問題。

YouTube頻道《林政賢皮膚科診所》由台灣皮膚科醫生分享「暗瘡食物」，容易誘發「暗瘡肌」，他提出的名單，包括高升醣指數食物，如含糖飲料、煎炸食物、鬆餅蛋糕等，他指，當中的反式脂肪會誘發痘痘，增加油脂使炎症惡化；至於脫脂牛奶，原來也含刺激痘痘生長的激素，亦有人則吃朱古力後，會更易長暗瘡。若想改善「暗瘡肌」，也可從食物入手。

▼▼▼點擊看5種「暗瘡食物」；容易生暗瘡，脫脂奶、高糖食物等要戒？有哪兩種食物可幫助改善「暗瘡肌」？▼▼▼

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暗瘡去除有效方法：暗瘡貼幾時貼最有效

解決暗瘡，既要了解暗瘡形成的原因，對症下藥，亦要按暗瘡生長的不同階段作相應護理，為求減低惡化，加促皮膚復原，甚至不留印。韓國皮膚科醫生李藝恩Dr.meili在小紅書分享暗瘡3階段的應付方法，分別為：初期、成熟及消退期。

許多人一長出痘痘便立即貼上暗瘡貼，其實這是錯誤的做法，強調暗瘡是厭氧性細菌，如果在痘痘貼上暗瘡貼，就會隔絕氧氣，反而令暗瘡更嚴重﹗到底甚麼時候使用暗瘡貼最有效？

▼▼▼【按圖看】韓國皮膚科醫生分享暗瘡3階段的應付方法及好物推薦，要徹底去痘印，先留意痘印的顏色，灰黑色的才適合使用美白護膚品。▼▼▼

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