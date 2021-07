黑寡婦｜Scarlett Johansson傳再懷孕　拒被性感標籤：這不代表我

撰文: 許芷婷 最後更新日期: 2021-07-08 20:00

【黑寡婦】Marvel以女性作主導、由Scarlett Johansson主演的英雄電影《黑寡婦》(Black Widow)終於在7月7日上映,有傅指Scarlett Johansson再度懷孕,因而缺席首映禮。「黑寡婦」一演便十多年,Scarlett Johansson與角色的設計一起成長,不再是《鐵甲奇俠》(Iron Man)中的性感秘書,現實中也不再只是「性感尤物」,戲裏戲外、愛情與事業上,同樣擔當自己的英雄。

《黑寡婦》(Black Widow)於7月7日上映,有指可能是Scarlett Johansson最後一次飾演此角色。(《黑寡婦》劇照)

女人並非「慾望機器」 性感以外便別無用處

《黑寡婦》(Black Widow)上映,十多年前後,「黑寡婦」到底有甚麼不同? Marvel影業製片部執行副總裁Victoria Alonso最近就在《TIME》中撰文,指回顧角色打造時,最不滿是在《Iron Man 2》中男主角Tony Stark認識「黑寡婦」,是透過她內衣模特兒的照片,更開玩笑說:「我想要一個」。Victoria Alonso反思道:「她不是一個東西-你想要便得到。但那多麼『現實」,當你看到性感女人,認為她很美,然後就這樣了,這個女人就沒有其他用處了。」

她是一個為了男性視角而創造的角色-她的動作、衣著,那是很好的踏腳石,但那不是她。

因此,這次由「黑寡婦」擔當主角,在劇情上有刻意處理這問題,有別於「復仇者系列」,「黑寡婦」不再只遊走在男角間調情,而是為了自己而打拼,作自己人生的主角。戲外,而飾演「黑寡婦」的Scarlett Johansson也跟因角色一起「蛻變」,靈魂原比肉體更性感得多。

【黑寡婦】Scarlett Johansson與Colin Jost不時一起出席公開活動。(Getty)

Scarlett Johansson兩度離婚寧缺勿濫 相識15年兜兜轉轉原來是他?

Scarlett Johansson在愛情上,同樣以自己的方式「遺世獨立」,與Colin Jost於去年低調結婚,由美國公益組織宣布喜訊,希望大眾更關注這慈善團體,並邀請大家捐款協助組織的糧食計畫。Scarlett Johansson與Colin Jost於2017年開始拍拖,不過二人其實早早於2006年便相識。

在往後數年,Scarlett Johansson先後跟「死侍」Ryan Reynolds結婚,兩年後離婚;後來又跟法國記者Romain Dauriac結婚,3年後也是離婚收場,直到在2017年重遇Colin Jost。據外媒《ET》報道,Colin Jost指Scarlett Johansson對愛情一直寧缺勿濫,他們有很多相似之處,他更大讚與Scarlett Johansson一起很快樂:「我怎會有投訴?我十分幸運。」

Scarlett Johansson12歲已獲最佳女主角提名 如何蛻變成性感女神?

Scarlett Johansson 8歲入行,12歲於1996年在電影《Manny & Lo》中飾演女主角,更獲美國電影獨立精神獎最佳女主角的提名,其後演出從未間斷,20歲前而參與多部電影演出。

【黑寡婦】Scarlett Johansson由童星入行,一直努力打拼到成為今天演技出色的「公認性感女神」。(《迷失決勝分》劇照)

但由童星走到「公認的性感女神」,卻是由2005年飾演由Woody Allen執導《迷失決勝分》(Match Point),她飾演一位挑逗的情婦,與男主角激情演出,後來又為雜誌《Vanity Fair》全裸拍攝封面,漸漸與「性感尤物」劃上等號。直到2010年,Scarlett Johansson在《鐵甲奇俠2》(Iron man 2)中飾演「黑寡婦」,一演便是十多年,強悍又性感的形象更為牢固。

【黑寡婦】Scarlett Johansson由童星出身。(《輕聲細語》劇照)

Scarlett Johansson一直對「性感女神」這稱號卻不敢恭維,據《The Hollywood Reporter》的報導,她曾說:「當我還是二十多歲與少女時,年輕時我被打造成性感尤物,但那從未代表我。或許很多人都覺得沒問題,但那從未代表我。只是行業內的某些人,把我打造成這模樣。」

儘管演出不斷,成績不俗,《迷失東京》(Lost in Translation)、《戴珍珠耳環的少女》(Girl With a Pearl Earring)、《獻給你的情歌》(A Love Song for Bobby Long)與《迷失決勝分》(Match Point)讓她獲得四項金球獎提名,但她卻十分迷茫,說:「要跳出『天真女孩』或其他女性的框架,那時對於我來說,真的很困難。」於是由那時開始,她便一直思量要在電影業中另找工作,更有滿足感的工作,不然似是甚麼都做不到。

【黑寡婦】Scarlett Johansson曾獲得四項金球獎提名,美貌與演技同樣出眾。(《迷失東京》劇照)

直到2010年,除了接拍「黑寡婦」一角,她也在百老匯舞台劇中首次演出,是 Arthur Miller的《A View From the Bridge》(譯:《臨橋一瞥/臨橋望景》),她形容是次演出對她而言絕對是「解放」,飾演一個孩子氣地盲目相信愛情、卻又努力爭取獨立、被自己親人痴戀的少女,角色充滿挑戰,更讓她奪得首個美國劇場界最高榮譽東尼獎(Tony Award)。

努力換來掌聲,Scarlett Johansson亦憑《婚姻故事》(Marriage Story)與《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)而問鼎奧斯卡最佳女主角獎及最佳女配角獎,雖然空手而回,但兩個角色都一改「黑寡婦」風格,無動作場面,不賣弄性感,但也讓觀眾看到女性在性感以外,也總有別的。

【黑寡婦】Scarlett Johansson曾憑《婚姻故事》(Marriage Story)與《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)而問鼎奧斯卡最佳女主角獎及最佳女配角獎。(《婚姻故事》劇照)

