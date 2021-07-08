黑寡婦｜Scarlett Johansson傳再懷孕　拒被性感標籤：這不代表我

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-07-08 20:00

【黑寡婦】Marvel以女性作主導、由Scarlett Johansson主演的英雄電影《黑寡婦》（Black Widow）終於在7月7日上映，有傅指Scarlett Johansson再度懷孕，因而缺席首映禮。「黑寡婦」一演便十多年，Scarlett Johansson與角色的設計一起成長，不再是《鐵甲奇俠》（Iron Man）中的性感秘書，現實中也不再只是「性感尤物」，戲裏戲外、愛情與事業上，同樣擔當自己的英雄。

《黑寡婦》（Black Widow）於7月7日上映，有指可能是Scarlett Johansson最後一次飾演此角色。（《黑寡婦》劇照）

女人並非「慾望機器」 性感以外便別無用處

《黑寡婦》（Black Widow）上映，十多年前後，「黑寡婦」到底有甚麼不同？ Marvel影業製片部執行副總裁Victoria Alonso最近就在《TIME》中撰文，指回顧角色打造時，最不滿是在《Iron Man 2》中男主角Tony Stark認識「黑寡婦」，是透過她內衣模特兒的照片，更開玩笑說：「我想要一個」。Victoria Alonso反思道：「她不是一個東西－你想要便得到。但那多麼『現實」，當你看到性感女人，認為她很美，然後就這樣了，這個女人就沒有其他用處了。」

她是一個為了男性視角而創造的角色－她的動作、衣著，那是很好的踏腳石，但那不是她。

因此，這次由「黑寡婦」擔當主角，在劇情上有刻意處理這問題，有別於「復仇者系列」，「黑寡婦」不再只遊走在男角間調情，而是為了自己而打拼，作自己人生的主角。戲外，而飾演「黑寡婦」的Scarlett Johansson也跟因角色一起「蛻變」，靈魂原比肉體更性感得多。

【黑寡婦】Scarlett Johansson與Colin Jost不時一起出席公開活動。（Getty）

Scarlett Johansson兩度離婚寧缺勿濫 相識15年兜兜轉轉原來是他？

Scarlett Johansson在愛情上，同樣以自己的方式「遺世獨立」，與Colin Jost於去年低調結婚，由美國公益組織宣布喜訊，希望大眾更關注這慈善團體，並邀請大家捐款協助組織的糧食計畫。Scarlett Johansson與Colin Jost於2017年開始拍拖，不過二人其實早早於2006年便相識。

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在往後數年，Scarlett Johansson先後跟「死侍」Ryan Reynolds結婚，兩年後離婚；後來又跟法國記者Romain Dauriac結婚，3年後也是離婚收場，直到在2017年重遇Colin Jost。據外媒《ET》報道，Colin Jost指Scarlett Johansson對愛情一直寧缺勿濫，他們有很多相似之處，他更大讚與Scarlett Johansson一起很快樂：「我怎會有投訴？我十分幸運。」

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Scarlett Johansson12歲已獲最佳女主角提名 如何蛻變成性感女神？

Scarlett Johansson 8歲入行，12歲於1996年在電影《Manny & Lo》中飾演女主角，更獲美國電影獨立精神獎最佳女主角的提名，其後演出從未間斷，20歲前而參與多部電影演出。

【黑寡婦】Scarlett Johansson由童星入行，一直努力打拼到成為今天演技出色的「公認性感女神」。（《迷失決勝分》劇照）

但由童星走到「公認的性感女神」，卻是由2005年飾演由Woody Allen執導《迷失決勝分》（Match Point），她飾演一位挑逗的情婦，與男主角激情演出，後來又為雜誌《Vanity Fair》全裸拍攝封面，漸漸與「性感尤物」劃上等號。直到2010年，Scarlett Johansson在《鐵甲奇俠2》（Iron man 2）中飾演「黑寡婦」，一演便是十多年，強悍又性感的形象更為牢固。

【黑寡婦】Scarlett Johansson由童星出身。（《輕聲細語》劇照）

Scarlett Johansson一直對「性感女神」這稱號卻不敢恭維，據《The Hollywood Reporter》的報導，她曾說：「當我還是二十多歲與少女時，年輕時我被打造成性感尤物，但那從未代表我。或許很多人都覺得沒問題，但那從未代表我。只是行業內的某些人，把我打造成這模樣。」

儘管演出不斷，成績不俗，《迷失東京》（Lost in Translation）、《戴珍珠耳環的少女》（Girl With a Pearl Earring）、《獻給你的情歌》（A Love Song for Bobby Long）與《迷失決勝分》（Match Point）讓她獲得四項金球獎提名，但她卻十分迷茫，說：「要跳出『天真女孩』或其他女性的框架，那時對於我來說，真的很困難。」於是由那時開始，她便一直思量要在電影業中另找工作，更有滿足感的工作，不然似是甚麼都做不到。

【黑寡婦】Scarlett Johansson曾獲得四項金球獎提名，美貌與演技同樣出眾。（《迷失東京》劇照）

直到2010年，除了接拍「黑寡婦」一角，她也在百老匯舞台劇中首次演出，是 Arthur Miller的《A View From the Bridge》（譯：《臨橋一瞥／臨橋望景》），她形容是次演出對她而言絕對是「解放」，飾演一個孩子氣地盲目相信愛情、卻又努力爭取獨立、被自己親人痴戀的少女，角色充滿挑戰，更讓她奪得首個美國劇場界最高榮譽東尼獎（Tony Award）。

努力換來掌聲，Scarlett Johansson亦憑《婚姻故事》（Marriage Story）與《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）而問鼎奧斯卡最佳女主角獎及最佳女配角獎，雖然空手而回，但兩個角色都一改「黑寡婦」風格，無動作場面，不賣弄性感，但也讓觀眾看到女性在性感以外，也總有別的。

【黑寡婦】Scarlett Johansson曾憑《婚姻故事》（Marriage Story）與《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）而問鼎奧斯卡最佳女主角獎及最佳女配角獎。（《婚姻故事》劇照）

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