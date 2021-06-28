護膚｜去角質4大錯誤養成敏感肌 　每周次數有上限做漏1步傷皮膚

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-28 20:00

去角質｜去角質後還要不要洗臉？每天去角質，皮膚會愈來愈好？定期去角質可改善皮膚粗糙、暗啞的問題，但原來錯誤去角質或會弄巧反拙； 有皮膚科醫生指出，不少人在去角質後不但沒預期效果，皮膚反而變得乾燥、敏感。去角質容易犯上4大錯誤，你中了幾多？

去角質｜應如何去角質？原來錯誤去角質，或會養成敏感肌？（innisfreeofficial＠IG）

4大錯誤去角質方法易養成敏感肌：OO表示皮膚已受傷害？

去角質的功效，是把皮膚表面老去角質去除，加速基底角質層的形成與皮膚的代謝周期。隨年紀增長，角質代謝會變慢，去角質可減少多餘角質積聚，皮膚更快重現光澤、亮麗、均勻膚色。

去角質｜大受香港人歡迎的SABON有兩款產品榜上有名，不知是否真的好用？（SABON）

皮膚科醫生莊醫師在YouTube頻道《美上美皮膚科診所》指出，定期去角質，有效令皮膚看起來更透亮光滑，但不少人在去角質後不但沒有預期效果，皮膚反而變得乾燥、敏感。

莊醫師認為，這與不合適的的去角質產品與去角質方法有關。她提醒，次數、力度以及事後保養均十分重要。日常護膚會搓擦臉部皮膚，已屬「去角質」，過度去角質、次數頻密反而容易養成「敏感肌」；另外，去角質要輕力，也要留意皮膚反應，如皮膚出現紅腫與痕癢，表示皮膚已受傷便要停止； 去角質動作之後還有重要一步，容易忽略但對保養皮膚卻至關重要。

▼▼▼點擊看4大去角質錯誤，如何避免過度去角質？每周去角質以幾多次為限？多少次已算太多？去角質後有重要一步，千祈別做漏了！▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

莊醫師提醒，去角質產品，必先選溫和的，循序漸進。《01女生》 整理台灣美妝網站UrCosme的人氣10大去角質產品推薦，包括 SABON有兩款產品也榜上有名，用家評價「二合一臉部純淨磨砂膏」磨砂同時洗臉，使用方便；第2位的ROSETTE 果酸清爽型去角質洗顏凝膠售價約$28，性質比高。

▼▼▼【點擊看】10款人氣去角質品排行榜；第2位家評價臉上沒有敏感或泛紅，也不會緊繃，肌膚明顯透亮；有哪款可改善膚色黯沉？▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

同場加映：▼▼▼【點擊看】4大壞習慣令臉部肥大：翹腳、枕頭不軟、太高與飲食不當，也會令臉部容易浮腫？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼【點擊看】台灣美容師瘦臉運動、按摩，節錄5組動作，伸展背部與頸部，每天做便能有顯注效果？▼▼▼

▼▼▼【點擊看】台灣好物推薦平台My Best10款好用美白潤膚乳液排行榜及用家評價▼▼▼