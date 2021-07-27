抗衰老｜用口呼吸易雙下巴？10個變醜壞習慣　愛吃OO加速皮膚老化

抗衰老｜明明經已勤於保養，但感覺肌膚依然有瑕疵，顏值逐漸下降？要知道外表除了取決於天生基因，一些生活惡習的後天因素也會大大影響，留意以下10大壞習慣地雷，隨時令你有易有雙下巴、皮膚變差，不知不覺變醜。



要知道外表除了取決於天生基因，一些生活惡習的後天因素也會大大影響顏值。（mayannem@Instagram）

變醜壞習慣一：張開口呼吸



日常嘴巴不自覺張開，甚至睡覺時都張開口？一名英國牙醫指出，臉部發育深受呼吸方式的影響，慣性使用嘴巴呼吸不但會影響口腔健康，包括口臭、牙周病、牙齦發炎等，更有機會影響臉部輪廓及出現下巴後縮狀況，導致臉型變得愈來愈扁平，甚至形成雙下巴，但可透過練習改善這問題。

臉部發育深受呼吸方式的影響，慣性使用嘴巴呼吸不但會影響口腔健康，更有機會影響臉部輪廓及出現下巴後縮狀況。（misselvani@Instagram）

他提出，透過練習矯正呼吸方法與舌頭擺放位置，閉上嘴巴，將舌尖輕碰上排門牙，接著再把整個舌頭緊貼上顎，可慢慢把向後縮的下巴推出來，令下顎線條更分明；但最重要還是戒掉嘴巴呼吸，當下顎長期向下微張便會牽動面部肌肉與骨骼，導致面部變形，而且口腔並沒有任何阻隔細菌與塵埃的組織，用口呼吸，亦容易影響健康。

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變醜壞習慣二：經常低頭



日本電視節目《この差って何ですか？》曾經請來專家解構雙下巴的形成原因，除了肥胖之外，最大原因就是生活習慣和姿勢不正確而引致。

不少年輕女性都有脖子前傾的問題，特別是上班要經常使用電腦、駝背的OL和低頭族，她們會不自覺地把頭部和頸部向前伸，養成姿勢不良的習慣。如果習慣長期低頭和脖子前傾的話，就會引致兩頰及下巴肌肉下垂，從而形成了雙下巴。

長期低頭和脖子前傾會引致兩頰及下巴肌肉下垂，從而形成了雙下巴。(《この差って何ですか？》截圖)

變醜壞習慣三：忽略防曬



紫外線無處不在，即使戴口罩也不能防止紫外線接觸皮膚。日常忽略防曬，曬黑曬傷之外，紫外線會加速老化及膠原蛋白流失。建議一年四季、不分室內室外也要塗上防曬保護肌膚，有助延緩肌膚老化。

若日常忽略防曬，輕則曬黑曬傷，重則就會讓穿透力強的紫外線直達皮膚真皮層，加速老化及膠原蛋白流失。（yuenkaka@Instagram）

變醜壞習慣四：習慣熬夜



晚上11點到凌晨2點，是身體機能修復的時間，也是肌膚新陳代謝最活躍旺盛的時段。若這段時間身體沒有處於休息的狀態，無法順利排出體內代謝的廢棄物，會影響皮膚新陳代謝，令皮膚變乾燥欠彈性、黯淡無光，毛孔粗大等問題愈趨嚴重。長期熬夜或睡眠品質不佳，也會令內分泌和神經系統失調，大大減弱肌膚的鎖水能力。

長期熬夜或睡眠品質不佳，會令皮膚變乾燥欠彈性、黯淡無光，毛孔粗大問題也愈趨嚴重。（missjni@Instagram）

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