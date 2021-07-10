便秘｜斷食生酮減肥便秘皮膚差　余香凝起床2個習慣解決廿年便秘

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-07-10 13:00

便秘｜斷食或生酮飲食都有機會增加便秘機率，排便幾天一次才算便秘？不少女星也有便秘困擾，余香凝20多年來受便秘困擾，她指最長試過一星期無法排便，後來她養成每日起床有兩個習慣，成功解決便秘問題，可以日日順暢如廁。

女生容易便秘的原因是什麼？（yuenkaka@IG）

女生便秘5大原因

女生通便不順暢，滿腹便便感覺難受，也會出現面色蠟黃及冒出痘痘等皮膚問題。怎樣才算便秘？美國國家衛生研究院定義，每週排便次數少於3次，便便又硬又乾、體積小，排便過程困難且產生痛苦，即是便秘。便秘原因眾多，綜合外國網站Gutsense資料，歸類出五大原因，當中包括情緒波動、減肥都可導致便秘機率增加， 而女性便秘發生機率比男性多2至3倍。

▼▼▼【按圖看】女生便秘5大原因 生酮飲食容易排便不順 情緒不穩也有影響？▼▼▼

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女性容易便秘的原因是什麼？（Giorgio Trovato/Unsplash）

女星分享秘招解決便秘

余香凝在個人YouTube頻道分享，自己20多年來受便秘困擾，最長試過一個星期無法排便，後來她每日床後養成兩個習慣，解決了困擾她二十年的便秘問題，現在能夠日日順暢如廁。

余香凝的方法之一，是每天早起養成空腹先飲一杯暖水，另外一招便是揀選「通便水果」攪成果汁，若心水果太涼，也會加入幾片薑。

▼▼▼【按圖看】余香凝2招解決廿年便秘問題； 《東張西望》女主持林希靈有什麼方法解決便秘？ 被指有減肥功效的「ABC果汁」可紓解便秘還可減小腹？▼▼▼

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《東張西望》女主持林希靈亦在節目中公開自己的便秘問題，她表示，自己有嚴重便秘，有時候一個星期才排便一次。林希靈在節目中實測ABC果汁醫便秘，結果她7日內去到5次廁所，就連小腹及體重都有消減，效果明顯！

《東張西望》女主持林希靈實測ABC果汁能醫好便秘？（《東張西望》劇照）

「ABC果汁」由製作材料名稱組成，包括蘋果（Apple）、紅菜頭（Beetroot）和甘筍（Carrot），在韓國有「奇蹟般的減肥果汁」之稱。韓國節目《건강함의 시작, 몸의 대화（健康的開始，身體的對話）》曾介紹「ABC果汁」功效，指荷里活明星如Angelina Jolie、Gwyneth Paltrow、Brad Pitt等也飲ABC果汁減肥，節目邀請藝人3星期實測，腰圍減11厘米；《01女生》查詢營養師效果，營養師建議多加一類食材，可當早餐低卡又飽肚。

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同場加映：日本一名護士稱得上減肥達人，以獨特心得，只需3日便減去4.5磅； 《01女生》找來營養師詳細分析美女護士3天減4磅餐單，營養師指可清腸道快速減磅

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