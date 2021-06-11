瘦面｜日本6步按摩操14日減雙下巴　4大成因常低頭進食快易雙下巴

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-11 13:00

【減雙下巴】雙下巴不一定因肥胖引致，瘦削身形的女生，也會受雙下巴困擾。日本美容師在youtube 頻道分享6步按摩操，聲稱14日見效消減雙下巴，令臉顯瘦；雙下巴成因，也與日常生活有關如長時間低頭，又或少咀嚼、進食太快，也會令下巴肌肉變鬆弛，壞習慣要改！

【減雙下巴】即使是瘦削身形的女生，也大有機會受雙下巴困擾，有日本美容師分享6步按摩操，實測14日减走雙下巴。(heungheungeliza@Instagram)

雙下巴不是肥人才有？4大成因造成雙下巴

肥胖容易造成雙下巴，但即使身形明明不胖，也可以有雙下巴，出現「假胖」情況。外國媒體列出雙下巴成因，指下顎肌膚鬆弛會加劇雙下巴出現，平日飲食時沒有完全咀嚼食物，吃得太快也有影響。

另外，天生面形例如圓臉面和下巴短，下巴和顴骨輪廓不明顯，便容易出現雙下巴。

▼▼▼按圖看雙下巴4大成因，不良姿勢也有影響？▼▼▼

6步簡易按摩操 14日減雙下巴

擜開先天原因，減肥以外，是否可針對性有效消減雙下巴？日本美容師Coco在YouTube Channel「coco熊貓在東京喲」分享減下巴的按摩方法，她指生產後曾出現雙下巴，經過14日按摩後大有改善。受雙下巴困擾的女生，大可一試，還原V臉！

▼▼▼按圖看日本美容師分享按摩操，簡單6個步驟減雙下巴，其中1個步驟要搭配乳液或面霜。▼▼▼

▼▼▼同場加映｜馮盈盈「瘦臉按摩操」，6招「小顏去水腫大法」堅持早起1小時效果明顯？（延伸閱讀）▼▼▼

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