名牌手袋｜藤袋5步清潔法　牙刷沿紋理輕刷　耐用度不輸真皮袋？

【名牌手袋／藤袋／清潔】藤袋充滿夏日氣息，百搭且價格比皮質手袋更親民，為名牌入門的款式之一，而且每年夏春必會流行，故許多女生都會入手。藤袋雖然看似難打理，但如皮質手袋一樣，只要定期清潔以及注重日常保養將會更耐用。



【名牌手袋／藤袋／清潔】藤袋如真皮手袋一樣，只要定期清潔以及注重日常保養，將會更耐用。(ceciliachoii@Instagram)

藤袋5步清潔法 每隔6至9個月進行清潔

CELINE、LOEWE、Chloé等奢侈品牌，以至ZARA、H&M等快時尚品牌均推出藤袋，火熱程度絕對不輸給標誌性的真皮款式。不過，藤袋的清潔問題往往令人困擾，尤其是藤編之間的縫隙容易藏入灰塵和污漬。對於保養藤袋，先要每隔6至9個月清潔1次；如果幾乎是每天使用的話，則需更勤力保養，需約2至3個月就進行清潔。

清潔藤袋時，可先將袋內雜物與灰塵清走，再用牙刷沾上洗潔精與溫水的混合物，在袋身與縫隙之間輕刷慢慢清潔污漬，切記沿手袋編織紋理輕刷就可，否則容易破壞藤編的結構，有機會令藤袋破爛。及後用濕抹布輕擦清理洗潔精混合物，並在遠離陽光的地方待自然風乾即可清走污漬。

▼▼▼【按圖看】如何5步清潔藤袋，抹布切忌太濕，否則容易弄巧反拙？針對墨水與化妝品污漬，處理方法亦不同？▼▼▼

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藤袋3個保養建議 稀釋酒精可亮白手袋？

日常亦可利用酒精亮白手袋，方法是混合4：1的酒精與水，將抹布沾上酒精稀釋物後輕抹藤袋袋身，即能還原光澤感。另外，暫時不使用藤袋時，亦需將大量的紙張塞滿袋內，或購入收納內袋（Bag Organizer），使其不易變形，並安置於防塵袋內，讓藤袋維持最佳狀態。

▼▼▼【按圖看】藤袋日常又應如何保養，增長藤袋壽命？4：1酒精與水混合有助還原光澤感。▼▼▼

▼▼▼同場加映｜名牌手袋皮革護理可說是一門學問，但道理很簡單。用對方法正確清潔和保護，才能保持皮革光亮潤澤。掌握以下5種皮革材質的保養要點，讓你心愛的名牌手袋也能「凍齡不老」，用上多年也不是問題！▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜名牌的皮革手袋價值不菲，好好保養，不但延長使用壽命，同時更為保值。有否想過，用錯方法清潔可能會得不償失。英國專門清潔與修復手袋的The Handbag Clinic創辨人Charlotte Staerck就曾分享過一些手袋保養方法，點圖即看應避免用哪類清潔劑，如何正確清潔？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜2021年LOEWE、CELINE、FENDI、Chloé等品牌推出的新款已不僅局限於籃形，而是將其藤編材質融合水桶袋、單肩包之中，更實用耐看。精選15個名牌藤編袋春夏新款，部份款式價錢親民，或可成名牌入門之選！▼▼▼