胸圍計算｜胸圍尺寸簡單3步正確量度　1隻手指即知有無戴錯Bra？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-19 13:00

胸圍計算如何才準確？女生與胸圍(Bra)的親密度無人能及，胸圍天天戴，卻不一定戴對，胸圍尺寸，一旦搞錯，Bra不稱身不僅影響美觀，更可能導致胸部下垂、副乳出現、腰酸背痛等問題，不想買錯胸圍戴錯Bra，要了解胸圍計算及胸圍尺寸。

雖然天天戴Bra，但不少女生並不了解自己真正的胸圍尺寸。（Unsplash/Katherine Kromberg）

有些女生選購胸圍(Bra)是「靠估」、靠目測，網購時更大多憑感覺，有些女生則靠內衣店職員量度胸圍尺寸，或許從未認真了解自己的胸圍尺寸

胸圍計算 ：切忌經期快到前後測量

紐約內衣品牌「Bra Smyth」的內衣顧問在網站《Real Simple》指出自行量度胸圍尺寸，先要選對時機，切忌選經期快到之前或飯後測量，因胸部或腰部膨脹會導致誤差。

胸圍計算方法，先要準備一把軟尺，只需簡單3步驟，就能自行量度胸圍尺寸。

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胸圍尺寸是選對胸圍的第1步

內衣品牌或類型不同，尺寸或有些許差別，始終要靠試身才能找出最適合自己的胸圍。內衣顧問提出判斷胸圍是否合身的5大貼士，例如以1隻手指可判斷胸圍是否太鬆，女生選購胸圍是不妨參考。

▼▼▼1隻手指判斷胸圍會否太鬆太緊，簡單動作看承托力是否足夠； 點擊看選購合身胸圍的5大貼士▼▼▼

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買錯胸圍戴錯Bra對胸部影響深遠。（IG@peachjohn_official）

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