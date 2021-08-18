護膚｜檸檬青瓜敷臉美白保濕是錯覺？醫生拆解美白偏方或爛面發炎

美白｜一白遮三醜，不少女生花盡心思以求擁有白滑無瑕肌膚 ，除了使用美白產品之外，網絡上流傳不少美白偏方，如用蛋白、檸檬敷臉或浸牛奶浴等，稱聲低成本可美白護膚，不少人深信不疑，到底效用如何？皮膚科醫生逐一拆解。



不少女生都渴望擁有白滑肌膚。（IG@laurinda_ho）

台灣皮膚科醫生陳昱璁日前發文解構常見的美白偏方，他指大部份偏方都沒有根據，效用成疑，有些甚至引起反效果，不但無效更會傷害皮膚。

蔬果敷面：成分未經萃取 難直接吸收

不少人相信天然產品就不傷膚，不少女星公開自家保養偏方，利用蔬果例如青瓜、檸檬又或雞蛋、牛奶等食材敷臉成為熱潮。

不過 ，陳醫生指，大部份蔬果內的成份沒經萃取處理，直接塗在皮膚上，難以被吸收；例如青瓜含水量高，也含維他命C，坊間認為是自然的護膚品 ，不少人便以青瓜敷臉，但這類含水量高的蔬果雖可稍微補水，卻沒有保水效用。

水分消失 錯覺毛孔收緊

蔬果敷臉更可能暗「爛面危機」，例子如檸檬，含感光物質「呋喃香豆素（furocoumarin）」，檸檬敷臉後在暴曬，有機會導致黑色素沉澱，甚至紅腫、發炎。

蛋白敷臉又如何？ 陳昱璁醫生指，其實隨著蛋白乾掉，水分也消失，皮膚會感覺收緊，才會有毛孔變緊緻收縮的錯覺罷了！

▼▼▼坊間有偏方指是以牛奶入浴可令皮膚變白滑，究竟是否有效？點擊看台灣皮膚科醫生陳昱璁對於常見美白偏方的功效解說▼▼▼

+ 11

防曬就是最好的美白

總結而言，陳昱璁醫生提醒，與其靠偏方倒不如還原基本步，美白最關鍵是做好防曬，避免曬黑，又可預防皮膚老化。

至於在飲食習慣方面，維他命C有抗氧化、抑制黑色素形成，促進膠原蛋白合成的功效，多吃含維他命C的蔬果有助美白，蔬菜如甜椒、小番茄、苦瓜、菠菜等；水果則有奇異果、木瓜、士多啤梨等。

▼▼▼【同場加映】美白偏方無效，可入手美白產品？市面上美白產品琳瑯滿目，不知如何入手，不妨參考日本美妝網站@cosme的「10大美白產品排行榜」，按照個人美白需要，膚質來挑選最適合的美白產品。第9位洗臉後仍有白皙感、第5位解決閉鎖性粉刺又美白、第1位持續用7天，臉部光澤度有提升？ ▼▼▼

+ 16

▼▼▼【同場加映】要美白最重要是做足防曬，消委會評測防曬產品，有6款被評5分最高分，當中一款HK$85可入手▼▼▼