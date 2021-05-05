極速減肥｜美女護士3天減4磅餐單公開　營養師：清腸道快速減磅

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-05 18:00

減肥最快幾多日見成效？極速減肥法從來都是廣大女性的福音， 日本一名護士稱得上減肥達人，以獨特心得，只需3日便減去4.5磅； 《01女生》找來營養師詳細分析這3天餐單，營養師有讚有彈，想健康快速減磅，不妨看看！

日本護士Ayaka稱得上是「減肥達人」，她開設YouTube頻道分享在運動及飲食方面的減肥經驗，體重由53公斤減至45公斤，體脂肪也由28%減至15%；如何大吃大喝後可以快速減磅的心得，成功吸引了不少粉絲。

日本護士Ayaka身材纖瘦。（IG@ayaka_diet）

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Ayaka試過旅行期間大吃大喝後，體重增加了3公斤，由45公斤增至48公斤，她遂以控制飲食方法嘗試快速減肥，她於YouTube上分享，指只需3日減掉約4.5磅（2公斤）。不過Ayaka亦指，「戒口」之餘，每天都會做1小時帶氧運動及喝1.5-2公升水。

01女生就Ayaka的減肥餐單向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她指出，Ayaka的餐單每日的平均熱量攝取為800卡路里，所以可做到極速減重的效果。

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3天減肥：清理腸道食物

不過，營養師陳曼婷指出，3天減4.5磅的效果，主要來自清理腸道食物，並非真正減脂。另外，餐單包括零食如黑朱古力及栗子，這些看似是健康之選，其實卡路里較高。

總括而言，其餐單有可取之處，第3天的餐單營養價值較均衡，對減肥人士有參考作用。不過，她提醒，長遠要瘦身，始終要維持營養均衡飲食，例如每餐要攝取蛋白質、澱粉及纖維，才是長久有效的減磅方法。

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